Primarul Nicolae Robu nu mai construiește prima parcare subterană centrală din cauza… rădăcinilor copacilor

Criza locurilor de parcare din Timişoara, mai ales din zona ultracentrală, pare să continue, pentru că acolo unde primăria voia să construiască cea mai mare parcare subterană au apărut probleme legate de rădăcinile copacilor de la suprafaţă.

Consilierii locali ar fi trebuit că adopte zilele trecute un proiect privind atribuirea directă prin contract de concesiune către SDM a unor suprafeţe de teren în vederea amenajării unei parcări subterane în zona Parcului Civic – Parcul Brătianu – Parcul C.D. Loga. Proiectul a fost retras de pe ordine de zi de către primarul Nicolae Robu, care a explicat că prin acest proiect se intenţiona transferul către SDM a părţii subterane de pe tot acest areal, unde la suprafaţă sunt parcuri şi câteva artere de circulaţie, în vederea amenajării unui parcaj subteran.

“Numai că, acum suntem sesizaţi că în forma actuală a proiectului nu se poate transfera doar subteranul, iar dacă am transfera şi ceea ce este la suprafaţă am intra într-o situaţie de incorectitudine, pentru că noi tocmai vrem să amenajăm Parcul Civic la suprafaţă. Astfel că nu putem amenaja ceva ce este la SDM. Este pentru prima dată când se gândeşte aşa ceva, iar în forma actuală a proiectului, problema nu este rezolvată. Ar fi extraordinar pentru noi dacă am reuşi să facem un parcaj subteran pe o arie atât de extinsă în centrul oraşului, fără afectarea parcului. Urmează să se pronunţe şi specialiştii, dacă tipul de arbori pe care-i avem permit asta, dacă nu cumva rădăcinile lor nu merg până la mare adâncime şi ar fi afectaţi. Nu vrem să afectăm parcul, spaţiul verde, în general”, a explicat edilul.

