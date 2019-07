Primarul Nicolae Robu răspunde acuzațiilor lui Christoph Torch: “Nu am ce să îmi reproşez, am dat câţi bani am putut”

Afirmaţiile fostului director artistic pentru activităţile Asociaţiei TM2021, suedezul Christoph Torch, despre faptul că Timişoara ar putea pierde titlul de Capitală Culturală Europeană 2021 pentru că proiectele asociaţiei nu au primit suficienţi bani, nici măcar cei pe care Primăria Timișoara s-a angajat să-i plătească, l-au făcut pe primarul Nicolae Robu să afirme că nu are ce să îşi reproşeze, pentru că primăria a dat atâta cât a putut.

“Nu am ce să îmi reproşez; am alocat cât am putut, mai mult nu se putea. Şi atunci când nimeni nu credea în şansele Timişoarei de a câştiga titlul, eu am mobilizat lumea cât am putut să ducem candidatura la bun sfârşit şi am ieşit câştigători. Noi (primăria, n.r.) am virat şi virăm în continuare, sunt întârzieri care nu ni se datorează nouă. Aş prefera să dau banii la TM2021 şi nu să fac ce trebuia să facă guvernul, adică să plătesc salarii la asistenţii persoanelor cu dizabilităţi, de exemplu. De ce Ministerul Culturii nu a alocat bani, de ce Consiliul Judeţean nu a alocat, chiar dacă aveau contribuţii mai mici? Dacă toţi dădeau bani deja, în acelaşi procentaj ca şi primăria, lucrurile stăteau mult mai bine. Am dat cât am putut da, în condiţiile financiare în care primăria funcţionează”, a declarat Nicolae Robu.

