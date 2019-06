Primarul Nicolae Robu, război cu USR, pe tema extinderii Spitalului Municipal

Primarul Nicolae Robu a afirmat în conferinţa de presă de vineri că nu este de aceeaşi parte a baricadei cu cei care au deviza “vorbe, nu fapte!” şi care nu sunt oameni care să rezolve problemele oraşului acum, ci se

complac în dezbateri şi amânări. Afirmaţiile au fost făcute la adresa USR Timişoara, după dezbaterea care a avut loc în această săptămână pe tema extinderii Spitalului Municipal şi a construirii unei parcări anexe în zonă.

“Ce să facem? Să stăm pe loc şi să tot filosofăm şi să facem tot felul de mofturi şi să pierdem omologarea la spitalul de urgenţă municipal? Cine ar răspunde dacă s-ar întâmpla aşa ceva? Unii asta vor să se întâmple, pentru că şansa lor să se impună în faţa mea este să-mi blocheze realizările şi să provoace rău oraşului. Ar răspunde cei care se opun, pentru pierderile de vieţi omeneşti? Cine este atât de lipsit de suflet care să nu dorească o schimbare care se poate face în câţiva ani a standardelor de la Spitalul Municipal? Trebuie să gândim lucrurile pe termen lung, va fi un spital în partea de sud (Judeţeanul), unul în centru (Municipalul) şi unul spre nord (regionalul), atunci când va fi. Eu mi-aş fi dorit ca spitalul municipal să nu fie în această zonă (…)”, a spus Nicolae Robu.

Apoi, a afirmat că este uimit de comportamentul USR, cu care nu şi-a dorit o relaţie duşmănoasă, dimpotrivă, dar care nu face altceva decât să se dedea la atacuri murdare.

“Sunt uimit să văd că USR, cu care au nu-mi doresc relaţii duşmănoase, dimpotrivă, mi-ar fi plăcut să putem relaţiona şi colabora, pentru că dorinţa poporului român poate va fi să guvernăm împreună, dar din partea lor USR nu există niciun fel de deschidere, în acest sens, ci doar atacuri murdare, calomnie, populisme chiar jenante. Să vii să spui că în Timişoara este un dezastru, că se face este haotic, când orice om de bun simţ vede câte transformări în bine au avut loc în Timişoara. Ce-i recomandă pe ei? Să vină să spună care sunt realizările lor. Deviza lor este ‘vorbe, nu fapte’ şi viitorul în plan cât mai îndepărtat. La complexul sportiv şi de agrement din Calea Lipovei, stimaţi cetăţeni, vedeţi ce votaţi. USR s-a opus să facem acel complex. Să ne oprim, să facem concurs de soluţii, dezbateri peste dezbateri, când sunt lucruri foarte clare. Ce să tot tergiversăm? Noi vom face cu sau fără voia lor. Vom face tot ceea ce am promis oamenilor, în limita posibilităţilor care ne mai sunt lăsate, pentru că am fost puşi în foarte mari dificultăţi în care guvernarea PSD – ALDE a înţeles să facă legea bugetului pe 2019 (…). Avem 22 de milioane de lei deficit numai din asistarea socială a persoanelor cu dizabilităţi (…)”, a transmis Nicolae Robu.

Edilul-şef a mai adăugat că are un gust amar când îi vede la antipod pe cei care au primit acum un cec în alb (USR), dar care se opun la tot ceea ce se întâmplă.

“Nu e bine că se modernizează oraşul în infrastructura sa la toate capitolele, nu e bine că vrem să facem un nou corp la Spitalul Municipal Timişoara, că vrem să facem o parcare de câteva sute de locuri subterană, prin care nu afectăm spaţiile verzi de la suprafaţă. Ei spun ‘nu!’, hai să mai vorbim despre spitalul regional. Ei nici nu ştiau de ideea de spital regional, când am început eu să vorbesc despre el şi l-am promovat pe lista permanentă de obiective şi l-am susţinut pe această listă şi îl susţin şi în continuare în cadrul Alianţei Vestului (…). Ce să facem? Să stăm 10 ani şi să filzofăm? Că mai degrabă de 10 ani nu se va ajunge să avem un spital regional dat în folosinţă; va fi un obiectiv uriaş, foarte complex şi foarte scump şi trebuie făcut. Suntem departe de tot faţă de cea ce ar trebui să însemne asistenţa din sănătate. Eu cunosc foarte bine situaţia spitalelor din Timişoara, de când sunt primar. M-am îngrozit când am văzut cum arată spaţiile spitaliceşti, ce dotare au. Am schimbat radical situaţia prin investiţiile făcute, dar este foarte puţin în raport ci nevoile. La spitalul Municipal sunt condiţii aşa cum sunt şi câteva câteva anexe pe care vrem să le demolăm şi în locul să construim o clădire modernă care să satisfacă nevoile Spitalului Municipal într-o foarte mare măsură. Totul gândit la normele de acum”. a detaliat Nicolae Robu.

După dezbaterea de marţi, USR Timişoara a transmis un comunicat cu titlul “Avem nevoie de Spital Municipal în Timişoara, dar nu în Parcul Botanic”, în care arată că: “Construirea de noi spitale este o prioritate evidentă pentru oraş, infrastructura sanitară de stat fiind concepută acum 50-60 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită faţă de realităţile de azi. Clădirile vechi sunt limitate fizic şi nu permit dotarea cu noi tehnologii, nici optimizarea circuitelor intra-spitaliceşti. Studiind Memoriul Tehnic legat de PUZ-ul de extindere şi modernizare a Spitalului Municipal din Timişoara şi parcare subterană aferentă am constatat următoarele: ‘Menţionăm faptul că în această nouă locaţie nu au putut fi încadrate şi prevăzute, datorită limitării spaţiului, următoarele: Ambulatoriul pentru secţiile actuale din locaţia „Clinicile Noi ”, 200 mp şi nici pentru cele care se vor reloca ( Cardiologie 120 mp, Chimioterapie 120 mp)’.

Lipsa abordării integrate a pacientului presupune scăderea calităţii actului medical! Se perpetuează practica transportului pacienţilor cu salvarea sau deplasarea medicilor de la secţiile exterioare spitalului pentru consulturi interdisciplinare. Astfel, pacientul va avea în continuare parte de stres şi disconfort, serviciul de ambulanţa va rămâne supra-aglomerat, vom risipi bani pe combustibil şi vom continua să avem o sursă de trafic ne necesară în oraş.

Investiţia a fost conformată şi dimensionată prin concept să asigure sustenabilitate spitalului până în anul 2035. Între timp, prin grija autorităţilor publice locale, se va identifica o nouă locaţie suplimentară pentru Spitalul Municipal din Timişoara, locaţia nr.2, distinctă de locaţia nr.1 – Clinicile Noi.

Chiar este bună ideea de a destructura un parc pentru o investiţie sustenabilă doar 15 ani? Suntem deficitari la capitolul spaţiului verde disponibil pentru fiecare locuitor (angajamentul României este de a-i oferi fiecărui cetăţean 26 mp de spaţiu verde, dar fiecare timişorean are doar 16), vom supra-aglomera Piaţa Mărăşti şi de o vom supra-polua (inclusiv fonic). Merită?

USR Timişoara consideră acest PUZ inadecvat şi proiectul de extindere al Spitalului Municipal nefezabil. Câteva argumente: vom avea un şantier în cel mai aglomerat loc din oraş, Parcul Botanic va fi destructurat, spaţiul disponibil e insuficient şi inadecvat pentru construirea unui spital care să ofere o abordare integrată a pacienţilor, serviciile ambulatorii de sănătate pe axa nord sud vor fi dezechilibrate.

Respingem categoric orice construcţie subterană precum şi orice restrângere a parcului actual, deoarece, odată ce începem eliminarea spaţiului verde pentru construcţia de clădiri (indiferent de destinaţia acestora), deschidem o cutie a Pandorei care va fi aproape imposibil de închis. Putem construi parcări şi fără să distrugem spaţiul verde.

Ce propunem noi:

Construirea unui Spital Municipal pe o teren generos pus la dispoziţie de Primărie – pe Calea Torontalului, în zona Balta Verde sau în alte locaţii ce pot fi găsite de specialişti.

Pe actuala locaţie a Spitalului Municipal să rămână serviciile integrate de oncologie, ştiut fiind faptul că la momentul actual asistenţa medicală de stat a pacienţilor oncologici se desfăşoară în condiţii improprii.

Construirea unui spital regional. Surse de finanţare? Fonduri publice, fonduri europene sau un parteneriat public-privat. Accesarea fondurilor europene nu exclude parteneriatul public-privat, deoarece partea de co-finanţare a României poate proveni şi din această sursă. Autorităţile locale pot deveni beneficiari ai banilor europeni pentru construcţia spitalelor regionale. Condiţia: Guvernul să solicite acest lucru Comisiei Europene. În intervalul 2021-2027, pentru politicile în domeniul sănătăţii, UE are alocaţi 413 milioane de euro. Activităţile din domeniul sănătăţii vor putea fi finanţate prin Fondul Social European şi prin fondurile legate de cercetare, piaţa digitală, fondurile regionale şi de coeziune – 27 miliarde de euro pentru anii 2021-2027, precum şi prin alte mecanisme de sprijin, care sporesc impactul politicilor în materie de sănătate”, spune vicepreşedinta USR Timişoara, Mihaela Paula Rusu.

Comentarii

comentarii