Primarul Nicolae Robu regretă că nu a putut construi o parcare supraterană… pe terenul unei firme private

Cel puţin pentru moment, proiectul primăriei de construire a unei parcări supraetajate în spatele magazinului Bega din Timişoara, se amână, pentru că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis rejudecarea de la zero a procesului dintre PMT şi Bega Grup (fraţii Cristescu, n.r.) privind terenul respectiv.

Primarul Nicolae Robu era convins de o soluţie favorabilă a instanţei supreme, după ce primăria a avut câştig de cauză la Curtea de Apel Timişoara.

Edilul estimează că totul se va tergiversa alţi patru ani, prin instanţe.

“Este vorba despre procesul pentru parcarea din spatele magazinului Bega (din anii 2014 şi 2013), unde am vrut să realizăm o parcare supraterană cu patru-cinci etaje şi cu minimum 500 de locuri. Ne-am trezit că guvernul PSD condus de Victor Ponta a alocat către Bega Grup acel teren. Noi am intentat proces, cerând anularea acordării terenului către o societate privată, pentru noi nici nu contează care. Iniţial, la Curtea de Apel, ni s-a dat dreptate. Înalta Curte de Justiţie s-a pronunţat, din păcate, iar pentru Timişoara e rezoluţia cea mai proastă. Respectiv, procesul se va rejudeca de la zero. Eu nu spun că e incorectă, nu sunt în măsură să o spun. Dar dacă rămânea în vigoare acea sentinţă a Curţii de Apel Timişoara, noi intram pe teren şi urmam procedura pentru construirea unei parcări. Dacă el ar fi rămas la societatea respectivă ar fi putut ea să construiască acea parcare multinivel. Aşa cum s-a hotărât, vor mai trece alţi ani, pentru că se reia procesul”, a spus Nicolae Robu.

