Primarul Robu spune că doar ”mințile tulburate” văd poluarea aerului din Timișoara

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a reamintit, și în conferința sa din 21 ianuarie, că măsurătorile stațiilor indică o calitate cel puțin bună a aerului. „Din când în când, postez pe Facebook situația reală, oficială, a calității aerului din Timișoara. Nu spun că e bun sau că nu e bun, ci redau valorile reale ale parametrilor, cele oficiale, cele măsurate de stații omologate, recunoscute de Comisia Europeană. Aceste stații nu sunt gestionate de Primăria Timișoara”, a început acesta.

Cu o posibilă referire la postarea lui Dominic Samuel Fritz, candidatul USR pentru postul de primar la alegerile locale din acest an, Robu a declarat: „Intrați într-un joc politicianist, în care eu nu intru, dar unii se străduiesc să mă includă. Habar nu am ce postează Y sau Z”

Primarul a ținut și să menționeze că și el e în aceeași situație cu timișorenii: „Nu vin în vizite în Timișoara, ci stau aici. Nu stau pe Muntele Mic sau, mai știu eu pe unde, la aer curat.[…] Stau aici, în Timișoara, cu familia mea, cu copiii mei, cu nepoții mei. Sunt preocupat ca în Timișoara să avem un aer cât mai curat, pentru mine, pentru familia mea și, în egală măsură, pentru familia mea mare, reprezentată de timișoreni”.

Spunând, totuși, că numărul de stații omologate ar putea fi mai mare pentru un oraș precum Timișoara, Robu a continuat: „Deocamdată, nu am auzit să se vorbească de așa ceva.[…] Dar și aceste stații [n.r. cele deja existente] nu au fost puse întâmplător”.

Robu s-a arătat deranjat și de referințele făcute în presă la declarațiile date de ministrul Mediului. „Acesta a spus că avem trei orașe sub sancțiune. Înainte, și Timișoara era. În șapte ani, după ce am venit eu, am fost sigurul oraș care a ieșit de sub infringement. De la zeci de depășiri pe lună, am ajuns la câteva depășiri pe lună, trei–patru. Am dorit ca toți parametrii să fie «excelent», nu este întotdeauna așa, dar nici să vorbim de măști de oxigen, acum… Eu nu am fost în nimic incorect cu timișorenii, și nici nu voi fi! Voi fi primul care trage alarma, în caz că există o situație care să pună în pericol sănătatea timișorenilor”.

Primarul a reamintit și că a cerut Gărzii de Mediu să arate care sunt poluatorii. „Ceea ce degajă acei agenți, eu nu-i pot nominaliza, nu are toxicitate. Nu sunt substanțe nocive pentru sănătatea locuitorilor. Eu pot doar să vorbesc din auzite. Primăria nu e abilitată[…] Există instituția statului numită Garda de Mediu. Primarul nu poate să facă orice. Are prerogative date de lege și nu poate să iasă din sfera acestor prerogative, oricât ar vrea”.

„Numai niște minți tulburate pot să prezinte situația din Timișoara așa cum o prezintă, având în vedere parametrii stațiilor oficiale![…] Hai să fim corecți cu orașul! Nu trebuie să-l pictăm ca să arate mai bine, dar nici să-l defăimăm. Are foarte multe plusuri. Câte s-au întâmplat aici în șapte ani… Să punem în două coloane: ce s-a făcut aici și ce s-a făcut în alte părți! Eu chiar iubesc orașul ăsta. Nu mi-am pierdut ani din viață degeaba, eu chiar pot spune că iubesc cu adevărat Timișoara!”, a încheiat Robu subiectul.

