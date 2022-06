Primarul Sorin Munteanu vrea să transforme Buziașul, „stațiunea inimii tale”, într-una europeană

Primarul orașului Buziaș, Sorin Munteanu (PNL), are planuri mărețe pentru comunitatea sa. Acestea vrea să transforme Buziașul, „stațiunea inimii tale”, într-una europeană, cu obiective pentru sănătate, dar și pentru petrecerea timpului liber. Vestea bună este că au fost finalizate unele dintre retrocedări, astfel că planurile sale pot ușor-ușor să înainteze.

„S-au finalizat o parte din retrocedări, unele dintre firmele care au cumpărat clădirile au certificate de urbanism și au trecut la reabilitare, primăria va prelua clădirea Cazinoului și Baia nr. 2. Anul viitor vor fi finalizate lucrările la infrastructura locală, a parcului, cu tot ceea ce înseamnă străzi adiacente, sunt patru buvete noi, pe lângă cele două existente, izvorul lui moș Bizieș și izvorul Sănătății, acestea au atât apă minerală, cât și apă normală. Din punct de vedere peisagistic, se va interveni în zona centrală. Există un proiect și pentru reabilitarea arborilor și arbuștilor. Am colaborat foarte bine cu Facultatea de Agronomie de la Timișoara, aceștia ne-au făcut și cadastrul verde, am identificat toți arborii și, împreună cu cei de la Direcția Silvică, vom trece la toaletări. Vom avea de asemenea două fântâni arteziene, gândite după un model european, iluminate, care vor aduce plus valoare zonei. Una va fi funcțională în fața Cazinoului, vom avea de jur – împrejur jardiniere cu flori, iar un alta va fi la fosta fântână cu pești, în spatele platanilor”, a declarat acesta pe pagina de Facebook a orașului.

