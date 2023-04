Primarul Timișoarei a dat dispoziții de demolare a clădirilor și de eliberare a unor terenuri în valoare de 22 de milioane de euro, aflate pe malul Begăi

Un milion de euro este suma care ar trebui să intre în bugetul Primăriei Timișoara din redevențele și chiria pe care ar trebui să o încaseze din terenurile utilizate de diferiți operatori economici care au afaceri pe faleza canalului Bega, dar și în alte zone din oraș, spune primarul Dominic Fritz. Este vorba despre terenuri aflate pe domeniul public, cu o valoare estimată la 22 de milioane de lei, pentru care utilizatorii nu au documente de folosire, nu plătesc la primărie, dar și de construcții aflate ilegal pe acestea, care nu au niciun fel de autorizații, conform primarului. Locații care sunt posibil să devină un nou Colectiv oricând, subliniază acesta.

Edilul-șef a făcut un inventar al construcțiilor care sunt amplasate ilegal pe terenuri din domeniul public. Sunt construcții fără autorizații de construire, fără autorizare PSI, adevărate cazuri Colectiv care sunt pe cale să se producă. În concluzie, Fritz a emis o serie de dispoziții de demolare, dar e greu de crezut că acestea vor deveni efective, este de așteptat ca proprietarii afacerilor să conteste în instanță aceste decizii, deci vor urma procese, posibil cu durate de ani de zile.

Principala zonă vizată este faleza de pe malul Begăi, începând de la Podul Mihai Viteazul.

„Suntem pe malul Begăi, în zona zero a orașului, și în spatele meu începe un lanț de clădiri, unde vedem peste 5 hectare de teren al municipiului Timișoara, unde patrimoniul orașului a fost furat bucată cu bucată. Astăzi am emis mai multe dispoziții de primar pentru demolarea tuturor clădirilor care ocupă ilegal domeniul public din Timișoara. Este o situație care persistă de zeci de ani, unde toate administrațiile de până acum au închis ochii și s-au făcut complice cu un sistem interlop care a acaparat orașul. Vorbim de terenuri ale orașului, care au fost ocupate, în valoare de peste 22 de milioane de euro”, a anunțat primarul, într-o conferință de presă organizată chiar pe faleza amintită.

Dar, probleme nu sunt doar cu bazele sportive transformate în afaceri, restaurante și baruri, de pe malul apei, dar și din alte zone din oraș. Unele chiar cazuri in trecut, binecunoscute.

Primarul Dominic Fritz a menționat care sunt locurile vizate: Terasa Boss, restaurantul Gatsby, fosta bază sportivă Electrometal, ștrandul termal ZHH, terasa și ștrandul No Name, ștrandul Lemon și Heaven. Cum acestea nu au autorizații de construire, de funcționare, sau avize ISU, o tragedie se poate întâmpla oricând. De altfel, Dominic Fritz a spus că, deși situația de față nu îi face plăcere, nu vrea să fie responsabil de un nou Colectiv.

”Începem aici, cu Terasa Boss, unde este o mică clădire galbenă, care aparține Primăriei Timișoara, și în jurul căreia s-au dezvoltat tot felul de construcții și chiar și o parcare ilegală. Aici avem un teren din domeniul public de 6.425 mp, cu o valoare estimată de 2,5 milioane de euro, ocupat ilegal. Nu există contract de concesiune, nu există autorizație de construire pentru clădiri noi, nu are autorizație de funcționare, nici aviz de la ISU, și există și această parcare ilegală de 2.000 mp. Apoi vine restaurantul Gatsby, domeniu public ocupat ilegal: 5.800 mp, valoare estimată de 2,3 milioane de euro. Nu există contract de concesiune, nu are autorizație de construire, nu are autorizație de funcționare sau aviz ISU. Urmează fosta bază sportivă Electrometal, unde avem domeniu public ocupat ilegal de peste 2.000 mp, cu o valoare estimată de 900.000 de euro. AIci există drept de folosință pentru activități sportive și de agrement, dar nu există contract de concesiune, nu există autorizație de construire pentru construcțiile noi și nici autorizație de funcționare. Avem ștrandul Termal ZHH, unde există și un litigiu pentru chiriile neplătite, dar mai este și un teren aparținând domeniului public, de 14.000 mp, cu o valoare estimată de aproape 6 milioane de euro. Mergem și aici mai departe cu dispoziția de demolare. Apoi avem terasa și ștrandul No Name – un teren de peste 6.500 mp, cu o valoare estimată de 2,6 milioane euro; nu există contract de concesiune sau închiriere, nu are autorizație de construire și nici aviz ISU. Ștrandul Lemon are 5.500 mp, valoare estimată de peste 3 milioane de euro, unde nu există niciun contract sau document.

Și nu în ultimul rând, vorbim despre Heaven, unde există deja un proces pentru chiria unei clădiri, dar și aici există în jurul clădiri un teren de peste 12.000 mp, cu o valoare estimată de 5 milioane de euro, unde nu există autorizație de construire, contract de concesiune, autorizație de funcționare etc. În acest caz, legat de Heaven, vreau să spun un lucru foarte clar. Un fost director de patrimoniu din primărie a făcut pușcărie pentru că a făcut pe vremuri un contract de concesiune pe acest teren mic pentru clădire și nu pe întregimea terenului. Dacă cineva a făcut pușcărie pentru abuz în serviciu pentru un contract prea mic, este evident că ne aflăm într-o situație penală care persistă de prea mulți ani și nu voi continua cu această abordare ilegală”, a mai spus Dominic Fritz.

Când se referă la cei care operează aceste afaceri, primarul vorbește despre ”interlopi care au luat cu japca domeniul public”.

”Noi aici ne luptăm cu niște interlopi care au luat «cu japca» domeniul public al municipiului, lucru tolerat și poate chiar sprijinit de anumite instituții locale în ultimii ani. Nu ducem un război cu antreprenorii cinstiți din Timișoara care au construit cinstit, care plătesc taxe și impozite. Tocmai în favoarea lor luăm aceste măsuri. Cum ai putea concura cu șmecheri care nu au dat vreun ban pe terenuri sau clădiri, care nu fac investiții legale și, în unele cazuri, mai fac și bani la negru. Este și o problemă de siguranță aici. Se fac evenimente în aceste clădiri care nu sunt avizate ISU. După ce s-a întâmplat la Colectiv, toate aceste construcții sunt câte un Colectiv care așteaptă să se întâmple și eu nu voi fi responsabil pentru așa ceva pe domeniul public al Timișoarei”, conform edilului șef.

El are și planuri de viitor pentru zonele vizate, dar probabil planurile vor mai avea de așteptat, pentru că rezolvarea situației nu se va face de la o zi la alta. Important este că Fritz e conștient de această realitate.

