Primarul unui oraș din Timiș, chemat să dea declarații la Poliție

????????????????????????????????????

Primarul Francisc Boldea a fost chemat luni, 24 iunie, la sediul Poliției Lugoj. Surse din cadrul administrației locale au confirmat pentru lugojeanul.ro că edilul a fost însoțit de către secretarul municipiului, Dan Ciucu.

Aceleași surse susțin că cei doi au fost prezenți pentru cercetările care se fac în dosarul stației de epurarea de la Lugoj, deschis de DNA București, după plângerea făcută de către președintele PNL, Claudiu Buciu, împreună cu consilierul local Liviu Brîndușoni.

Plângerea a fost făcută anul trecut, la DNA București, de acolo a ajuns la DNA Timișoara, după care a ajuns la Parchetul din Lugoj.

“Peste 20 de bibliorafturi de documente au fost studiate pentru a face această sesizare, în folosul lugojenilor, care au plătit 6 milioane de euro pentru modernizarea unei stații de epurare care nu a fost pusă în funcțiune nici până astăzi, după șapte ani de la finalizarea lucrărilor. Sute de ore de muncă depusă, zeci de întâlniri cu funcționari și specialiști în domeniul epurării apelor. Toate acestea, repet, prin efortul comun depus alături de Liviu Brîndușoni, un om căruia i se datorează obținerea multor documente relevante în cauză, ori punerea cap la cap a unor amănunte esențiale pentru a desluși modul în care s-a <<operat>> pentru ca jaful sa fie aproape perfect”, arăta Claudiu Buciu, la momentul depunerii plângerii la DNA.

Și Camera de Conturi Timiș a sesizat DNA Timișoara în aceasta cauză.

“Mă întreb de ce nu au fost conexate cele două dosare? De ce sesizarea noastră a fost trimisă Poliției Municipiului Lugoj, iar cea a Camerei de Conturi nu? Noi am făcut o sesizare in rem, iar nu împotriva anumitor persoane, arătând totuși, cu lux de amănunte rolul fiecărei persoane implicate. Noi am prezentat lucrurile extrem de detaliat și cu un probatoriu de netăgăduit… Camera de Conturi a indicat chiar și persoanele responsabile.

O pagubă reală de 6 milioane de euro, pentru ca de fapt lugojenii nu se pot folosi de nimic din ceea ce s-a făcut acolo, chiar nu contează pentru DNA Timișoara??? Faptul că amenzile curg de trei ani (o medie de 100.000 ron/lună) pentru poluarea râului Timiș, nu vă spune nimic domnilor procurori? Atâta timp cât însăși beneficiarul lucrărilor a comandat o expertiză din care a rezultat ca există un prejudiciu, ce fel de așteptări să avem de la procurorii care se fac că nu văd nimic? Este vorba despre fonduri europene și despre bani luați de Municipiul Lugoj împrumut de la bănci”, a dezvăluit Buciu.

Sursa: lugojeanul.ro

Comentarii

comentarii