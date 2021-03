Primul Profi City din noua generație, inaugurat la Timișoara

Joi, 4 martie, a fost inaugurat la Timisoara primul Profi City din generatia care se bucura de imbunatatirile testate in magazinul concept din Ploiesti, format cunoscut in interiorul companiei sub denumirea de Monaco.

Spre deosebire de recent inauguratele ProfiGo, magazine de mici dimensiuni amplasate in in zone de trafic intens si de birouri, Profi City are o suprafata mai mare si un sortiment mai bogat, este un mic supermarket pentru zone rezidentiale, destinat celor care cumpara pentru a completa ceea ce poate au omis sa-si ia cand si-au facut cumparaturile principale in magazine mai mari.

Profi City prezinta o zona de convenience mai larga decat a magazinelor ProfiGo destinate cumparatorului foarte grabit care nu doreste decat cele necesare pentru consum imediat si, poate, doar inca ceva in plus.

Fata de vechiul Profi City, noul format este mai bine adaptat actualelor asteptari ale cumparatorilor, fiind acum dotat cu vitrina asistata, zona gastro si coffee corner.

La vitrina asistata se gasesc mezeluri de la furnizori locali, specialitati din carne de oaie, de porc, de pui si de curcan. Desigur, nu lipsesc nici diferitele varietati de branza si cascaval.

La randul ei, zona gastro tenteaza cumparatorii cu pizza, burgeri, sandvisuri, prajituri, patiserie, placinte si cu painea cea mai buna din oras.

De la inceputul anului, Profi a inaugurat deja 31 de magazine si pana la sfarsitul lui 2021 urmeaza sa mai deschida alte peste 200.

Cu 1433 de magazine in 642 de localitati si aproape 22.000 de angajati, Profi este lantul de retail modern cu cea mai mare acoperire geografica si cel mai mare numar de magazine din Romania.

