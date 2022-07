Prin Banat lansează Revista Heritage of Timișoara

Asociația Prin Banat lansează marți, 26 iulie, de la ora 19, la Ambasada, primul număr al revistei Heritage of Timișoara. El este dedicat Pieței Plevnei, din Elisabetin, unde, la începutul secolului trecut, după eliminarea restricțiilor de construire de pe esplanada cetății, au „răsărit” trei cvartale de clădiri spectaculoase, realizate aproape exclusiv în stil Secession.

Proiectul Heritage of Timișoara – HoT a pornit de la o întrebare simplă: Câte clădiri istorice avem în Timișoara? Răspunsul s-a dovedit, în timp, mult mai complex decât părea la prima vedere. Din 2017, prin platforma heritageoftimisoara.ro, au fost inventariate peste 1.000 de astfel de imobile. Și, după cinci ediții anuale HoT, dedicate cartierelor istorice ale orașului, răspunsurile încă se completează.

Revista Heritage of Timișoara vine, azi, ca o completare a acestei minuțioase cercetări în teren și în arhive. „Un format tipărit ne-a fost solicitat în repetate rânduri, cântărind mai greu, se pare, decât o platformă accesibilă oricui în mediul online. Deși o plănuim de mai bine de doi ani, revista Heritage of Timișoara primește contur abia acum și nu este un duplicat tipărit al informațiilor disponibile deja pe platforma online. Ea are ca scop publicarea în premieră a unor informații noi despre clădirile istorice din Timișoara”, explică Alexandra Palconi-Sitov, președintele Asociației Prin Banat.

Poveștile pe care le veți regăsi în revistă sunt rezultatul unei cercetări efectuate de echipa foarte restrânsă a HoT, care a însumat sute de ore de documentare. Primul număr este coordonat de Mihai Claudiu Moldovan, cel care și-a pus amprenta pe ultimele trei ediții ale HoT: Elisabetin, Cetate și Architects.

La lansarea de la AMBASADA, unde intrarea este liberă, sunt invita\i toți cei care sunt interesați de poveștile Timișoarei și vor să-i cunoască, deopotrivă, pe oamenii care încă le caută, pentru a nu le lăsa să se piardă. Invitatul special al serii este dr. arh. Mihai Opriș.

Event pe Facebook: https://fb.me/e/1WT6rk8EK

