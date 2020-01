”Principalul vinovat de extinderea pestei porcine africane este omul, nu păsările, nu mistreții”

Fostul ministru al Agriculturii, prof. univ. dr. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, vorbește deschis despre cele două calamități care au lovit sectorul de carne de pasăre și de porc: gripa aviară și pesta porcină africană și ce trebuie făcut pentru ca să ”vindecăm” cele două sectoare.

„În primul rând, trebuie luate măsuri rapide și radicale, eliminarea și suspendarea importurilor, cel puțin pentru o perioada de timp. Dacă noi, într-o astfel de perioada, executăm efectivele suntem dependenți de importuri, indiferent despre ce tip de carne vorbim. În al doilea rând, deschidem problemele de omologare a măsurilor de prevenție. Trebuia să avem microincineratoare în ferme, pentru că joacă un rol important nu numai când sunt accidente, ci și de prevenire. Noi nu am avut acest lucru. De asemenea, este importantă și instruirea oamenilor. Consider că este una dintre cele mai mari erori de a nu vedea că este o lovitură formidabilă dată economic României și dezvoltării rurale. Cealaltă perioada cu gripă aviară ne-a costat 6-7 ani de interdicții – nu am avut voie să exportăm de nici un fel. Nu pot concepe că la nivel de prim-ministru astăzi să nu fie un comitet cât mai transparent care să dea zilnic un comunicat cu măsurile luate. Nu să vii să speculezi sau să iei informații din presă”, a spus Valeriu Tabăra, pentru www.agrofood.ro.

De asemenea, despre pesta porcină africană, Tabără a spus că de fapt vectorul principal de răspândirea PPA a fost omul, nu porcii mistreți.

”Dacă vorbim de măsurile pe pesta care s-au luat… nu cred că se poate să mă duc cu vermorel în spate și spun că dezinfectez mașini. Aia nu e dezinfecție, nici măsurile care s-au luat în Delta, nici la Satu Mare nu au fost cele care trebuiau că să blocheze extinderea virusului pestei porcine africane. (…) Cred că la început cheia era problema aceea de a inspiră încredere, nu execuția fermierului, să îi iau porcul fără să îi dau nici o explicație și fără să fie convins. Nu mai vorbesc de fermele familiale unde trebuia mers și cu convingere și inclusiv cu geantă de bani, pe loc, cântărești porcul și îi dai banul. Nu mai fugea cu porcul și nu îl mai punea în congelator. Profesorul Radu Moga Manzat – specialist pe domeniul respectiv – spunea ca principalul vinovat de extinderea virusului este omul, nici păsările și nici mistreții. Omul este primul pentru ca el nu a respectat regulile”, a mai spus Tabără pentru www.agrofood.ro.

Gh. MIRON

