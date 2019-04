Pro România e pregătit de demararea campaniei electorale. Primarii PSD vor trage pentru noul partid

Votul din Parlamentul României pe tema codurilor penale este considerat de deputatul de Timiş Adrian Pau, membru Pro România, ca fiind opera unui grup organizat, format de aleşii de la PSD, ALDE şi UDMR. Un vot favorabil rezolvării problemelor personale ale lui Liviu Dragnea, nicidecum o punere în acord a legislaţiei cu hotărârile Curţii Constituţionale, spune Pau. „Ce a fost miercuri a fost un act de grup organizat. Am încercat să evit asemenea momente când am părăsit PSD. PSD, ALDE si UDMR lucrează ca un grup organizat. Când favorizezi un om şi îl scapi de puşcărie, faptul e evident. Dacă era legat doar de deciziile de la Curtea Constituţională mă gândeam că pot să şi votez aşa ceva. Dar, acţiunea acestor partide consider ca fiind a unui grup infracţional. Un asemenea vot nu trebuie să aibă ţintă clară să favorizeze nicio persoană”, a declarat Pau.

Lăsând deoparte voturile parlamentare, Pau a vorbit despre viitoarele alegeri europarlamentare. Cum în acest weekend începe campania electorală, reprezentantul Pro România spune că popularitatea partidului său este în creştere, într-atât de mult încât o parte din primarii Partidului Social Democrat vor lucra în campanie pentru formaţiunea lui Victor Ponta: „Sunt primari PSD care vor trage pentru Pro România.

