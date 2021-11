PRO România, replică pentru activistul Cristi Brâncovan: „Avem probleme cu cineva care bagă mâna în buzunare și poșete, dar nu avem probleme cu cineva care bagă mâna în bugetul comunei Dumbrăvița?”

Luni, 15 noiembrie, activistul Cristi Brâncovan atrăgea atenția, pe Facebook, că mai multe drumuri proprietate privată din Dumbrăvița, deținute de o consilieră locală a PRO România, Alina Sperlea, sunt scoase la licitație, iar primăria comunei nu participă. Brâncovan suspecta faptul că terenurile „trebuie să ajungă la cine trebuie” și atrăgea atenția că un proprietar de rea-credință ar putea aduce probleme proprietarilor din zonă.

Drept răspuns la acuzațiile activistului, PRO România a organizat o conferință de presă la care a participat, alături de președintele filialei județene, Adrian Pau, și consiliera locală amintită, Alina Sperlea, și Lucian Tuță, un locuitor al comunei, care nu este membru al partidului. Pau și Sperlea l-au acuzat pe Brâncovan că tocmai ei ar fi unul dintre proprietarii de „rea-credință”, fiind cunoscut faptul că activistul deține o stradă și le cere bani proprietarilor din zonă pentru a le permite accesul, lucru necesar obținerii autorizației de construire. Această activitate nu ar fi ilegală, dar e considerată de cei de la PRO România „imorală”. Tuță a explicat că și el, la rândul lui, a cumpărat câteva mii de metri pătrați de drum, însă, spre deosebire de Brâncovan, donează acele proprietăți primăriei.

Cât despre proprietățile Alinei Sperlea, aceasta ar fi donat, de-a lungul timpului zeci de mii de metri pătrați de drum, iar situațiile în care nu s-a întâmplat acest lucru fiind cauzate de primărie. Licitațiile în cauză ar fi pornite din cauza recuperării unor presupuse prejudicii, evaluate la peste un milion de lei. Consiliera locală PRO România încă s-ar judeca cu ANAF asupra calculelor, iar considerând că ar fi vorba despre puțin peste 100.000 de euro. În plus, și divorțul acesteia ar fi îngreunat procedurile de donare, fostul soț atacând anumite procuri după despărțire.

„Alina Sperlea a cedat 60.000 m2 de drum către Primăria Dumbrăvița, fără să solicite niciun leu. (…) Tot ce a făcut a făcut cu titlu gratuit. Acolo unde au fost costuri, a dorit doar să își scoată investiția. Domnul Tuță a achiziționat și dânsul anumite drumuri pe care le va da primăriei. Dacă valoarea de expropriere e mai mare, va merge pe această opțiune. Trebuie să punctăm anumite aspecte”, a declarat Adrian Pau, președintele PRO România Timiș.

Mai apoi, acesta l-a atacat direct pe Brâncovan: „Discutăm despre activiști care luptă cu hoții de buzunare. Avem problemă cu cineva care bagă mâna și fură din buzunare, poșete și așa mai departe, dar nu avem problemă cu cineva care bagă mâna în bugetul comunei Dumbrăvița. Domnul Brâncovan, sunt convins, o să își revizuiască această atitudine. Modalitatea prin care au fost achiziționate terenurile și prin care a primit (de la fiecare dintre locuitorii care aveau nevoie de acces pe drum – n.r.) de la 5.000 la 15.000 de lei. La un teren cumpărat cu 6.500 de lei. Dacă este un activist civic, ar trebui să se ducă să dea banii înapoi. Dacă nu, noi ce de la PRO România vom face toate demersurile legale pentru a recupera acele terenuri la valoarea pe care a plătit-o, eventul și cu un adaos de 10-15%. Cea mai mare problemă este la primăria Dumbrăvița. Când domnul Brâncovan a făcut o ofertă de 5 euro/m2, este greu de arătat Curții de Conturi de ce s-a achitat atât pe un teren pe care s-au plătit de 50 de cenți/m2. Mai este și domnul Popovici (Ionuț, lider al PMP Caraș-Severin – n.r.) care oferă strada Crișurilor pe spre superficie. Noi, cei care cochetează cu politica, nu cred că aici trebuie să ne căutăm sursă de venit”.

„Auzind de scandal, am ales să mă implic, ca toți cetățenii care au venit la mine și m-au rugat să luăm împreună inițiativă. Doamna Sperlea nu a știut nimic de inițiativa noastră. Am urmărit site-urile de licitații și am achiziționat străzile (…) Sunt 15.000 m2, teren pe care urmează să îl donăm primăriei”, și-a prezentat punctul de vedere și Lucian Tuță.

Luând cuvântul, Alina Sperlea a început prin a-și prezenta propriile „afaceri”: „Doresc să lămuresc un aspect: niciodată nu am făcut bani din drumuri sau terenuri de servitute. În urmă cu 20 de ani am început să fac PUZ-uri prin Dumbrăvița, iar drumurile la vremea respectivă am reușit să le donez în bună parte. O altă parte nu am reușit să le donez. În 2008 am divorțat, iar în urma divorțului, fostul soț i-a anulat procurile prin care mi-am asumat donarea. Dânsul nu a vrut să mai cedeze și au apărut și finanțele care au venit în control și mi-au pus sechestre asiguratori pentru acel TVA retroactiv în perioada 2004 – 2008. Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat decizia ANAF Timișoara și a trimis cauza spre rejudecare, nu am vândut. Ei, la vremea respectivă nu aveau pârghii pentru a încasa TVA retroactiv de la persoane fizice. Dacă doream să vărs TVA nu aveam unde, nu era legislația în vigoare. Mi-au pus sechestru. Soțul nu a mai dorit să semneze donațiile, degeaba doresc să rezolv problema acestor drumuri”.

Mai apoi, Alina Sperlea a vorbit și despre „afacerile” lui Brâncovan. Potrivit acesteia, activistul deține 9.000 m2 de drum pe strada Vasco da Gama, pe care ANAF i-a evaluat la 30.000 euro. Acestea ar fi cumpărat terenul cu 6.500 de lei, cu toate că în documente ar scrie clar că destinația este de drum. Până în acest an, activistul nu ar fi cerut bani celor care doresc să își construiască case în zonă pentru că Primăria Dumbrăvița nu respecta legea, care prevede obligatoriu accesul la drum public pentru eliberarea AC-ului. Cum doar noua administrație a ajuns să ceară acest lucru, din 2021 Brâncovan ar fi început să solicite și până la 15.000 de lei pentru a putea fi folosit drumul. În plus, a speculat consiliera locală PRO România, prietena activistului, care lucrează la ANAF, chiar locuiește pe strada deținută de el.

Cât despre partea de vină a primăriei în scandalul drumurilor private, Sperlea a vorbit doar despre cazul ei. Când a vrut să facă primele donații, ar mai fi fost nevoie doar ca primăria să plătească notarul și să preia terenul. Fostul primar, Szilagyi Geza, i-ar fi spus că primăria nu are bani, mai ales că există și obligația întreținerii drumului. Între timp, legislația a fost schimbată și permite donarea unor de teren printr-o simplă declarație a proprietarului, dar în cazul ei au apărut problemele cu ANAF-ul.

Totuși, Alina Sperlea a donat, spune ea, peste 60.000 de metri pătrați de drum, adică peste 25 de străzi, unele pe care le deținea în totalitate, altele doar în parte. Acum, ar mai deține, într-un PUZ, 3.600 de m2 pe strada Șt. Luchian și, în alt PUZ, 12.000 de m2 pe străzile Dunărea, Crișurilor, Tisa și Bega.

Cei de la PRO România vin și cu soluții pentru Primăria Dumbrăvița: alcătuirea, prin hotărâre de consiliu local, a unei comisii de negociere. Aceasta ar urma să fie delegată cu stabilirea unui preț pentru preluarea acestor drumuri. Dacă se obține un preț bun, se încheie un contract, iar, dacă nu, se trece la exproprieri care, conform legii, pentru drumuri ar însemna un cost de 10% din valoarea terenului.

