Probele DNA Timișoara au făcut-o pe șefa din Ministerul Agriculturii să recunoască faptul că a luat mită. Femeia și-a negociat anii de închisoare

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus sesizarea instantei de judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatei Ciobanu Livia, la data faptei sef serviciu in cadrul Directiei Generale Buget Finante si Fonduri Europene din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in sarcina careia s-a retinut infractiunea de luare de mita, in forma continuata (36 de acte materiale).

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada mai 2018 – februarie 2021, in calitatea mentionata, inculpata Ciobanu Livia ar fi primit de la o persoana cu functie de conducere la nivelul unei directii judetene pentru agricultura (martor), suma totala de 52.000 de lei si un laptop, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intra in indatoririle sale de serviciu, respectiv avizarea alocarii de fonduri de care respectiva directie judeteana avea nevoie (cumpararea de autovehicule noi, statii de lucru de birou, statii de lucru portabile, imprimante, telefoane mobile si servicii de voce si date si alte obiecte de birotica).

Suma totala de 52.000 lei ar fi fost primita direct si prin intermediari, banii fiind primiti in numerar si virati intr-un cont bancar al unei persoane din familia inculpatei, precum si prin mandat postal on-line (intre 1.500 si 3.000 de lei/lunar).

In prezenta avocatului, inculpata a declarat expres ca recunoaste comiterea faptei retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv:

– 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani si interzicerea, pe o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autorității de stat.

Dosarul de urmarire penala privind-o pe inculpata, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei, au fost înaintate la Tribunalul Bucuresti.

