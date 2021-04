Probleme pe drumul județean dintre Sânmartinul Sârbesc și cel Maghiar. Alin Nica nu semnează recepția

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a anunțat că nu va semna recepția lucrărilor pentru repararea drumului dintre Sânmartinul Sârbesc și Sânmartinul Maghiar, după ce a vizitat și a constatat că asfaltul e deteriorat, deși nu are un an de când a fost așternut.

CJ Timiș a dat patru milioane de lei pe lucrare, iar rezultatele sunt jalnice, spune Nica.

”Tocmai am fost într-o vizită de monitorizare pe teren, pe drumul care leagă Sâmartinul Sârbesc de Sânmartinul Maghiar. Acești 5 kilometri care au costat CJ Timiș aproape 4 milioane de lei se află într-o stare jalnică deși nu a trecut măcar un an de la finalizarea lucrărilor. Nu am făcut și nu vom face recepția pe o asemenea lucrare până când aceasta nu va fi deplin practicabilă și în conformitate cu documentația tehnică. Dacă au existat legături preferențiale ale fostei administrații cu diverși constructori, acestea nu vor continua. În mandatul meu nu se vor închide ochii la astfel de situații și nu voi face nicio favoare, nici firmelor care au câștigat deja licitațiile, nici celor care vor câștiga pe viitor”, a anunțat președintele CJT.

Situația de aici este doar un avertisment pentru toți cei care au avut în lucru contracte cu administrația județului, spune Nica.

”Din primele zile în instituție, am transmis clar că am toleranță zero pentru orice fel de aranjamente la contracte, că voi verifica realitatea de pe teren și voi monitoriza progresul real al lucrărilor. Sper ca acest drum să fie ultimul exemplu de așa nu”, a avertizat Nica.

