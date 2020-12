Procuror din Banat, retrogradat profesional de CSM, după ce ar fi făcut avansuri sexuale unei femei pe care o audia

Fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita, George Bucurica, trimis in judecata disciplinara de catre Inspectia Judiciara, sub acuzatia ca ar fi hartuit sexual mai multe tinere implicate in dosarele pe care le investiga, a fost sanctionat de catre Sectia pentru procurori in materie disciplinara din CSM.

Astfel, actualul procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin a fost retrogradat la gradul profesional inferior.

“Admite actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva paratului Bucurica Radu George, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) si i) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In baza art. 100 lit. d/1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica paratului Bucurica Radu George, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, sanctiunea disciplinara constand in retrogradarea din gradul profesional de parchet de pe langa tribunal in gradul profesional de parchet de pe langa judecatorie.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie” se mentioneza in decizia CSM.

De remarcat ca Tatiana Toader, sefa Sectiei pentru procurori, a facut opinie separata, in sensul aplicarii sanctiunii disciplinare constand in excluderea din magistratura.

Conform raportului intocmit de Inspectia Judiciara, George Bucurica este acuzat ca, in 2017, pe vremea cand conducea Parchetul Judecatoriei Oravita, i-ar fi facut avansuri sexuale si chiar ar fi pipait-o pe o femeie (Monica Gabriela Stanca, fosta Bojin), in timp ce instrumenta un dosar penal deschis ca urmare a plangerii formulate de aceasta.

