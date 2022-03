Procurorii au clasat dosarul unei partide de vânătoare soldate cu împușcarea ilegală a unui mistreț

Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj a decis ca, dupa partida de vanatoare organizata de seful de lucrari Cosmin Maris, de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, in ianuarie 2021, pe fondul cinegetic din Cralovat, unde au participat peste 20 de VIP-uri locale si din tara, nimeni nu se face vinovat de impuscarea ilegala a unui porc mistret.

„Tinand cont ca, la pronuntarea unei solutii, organul judiciar trebuie sa-si intemeieze convingerea vinovatiei pe baza de probe sigure, certe, decisive si intrucat in prezenta cauza probele nu prezinta aceste caracteristici, lasand loc unei incertitudini in ceea ce priveste persoana care a executat focul asupra mistretului, se impune a se da eficienta regulii in dubio pro reo”, spune procurorul in motivarea solutionarii acestui dosar penal.

In aceste conditii, in care nu se stie care din cele peste 20 de VIP-uri a omorat porcul, procurorul de la Lugoj a hotarat sa claseze cauza atat pentru infractiunea de uz de arma fara drept, cat si pentru braconaj cinegetic.

Avocatul care a obtinut aceasta hotarare spectaculoasa, Florin Kovacs, care, inca de cand a preluat cazul, le-a atras atentia politistilor de la Serviciul Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadru IPJ Timis, comisarului sef Sorin Torok, ca vanatorii care au incercat sa ucida mistretul cu colti de argint, chiar si personalitati din Bucuresti invitate la vanatoare, au fost tratate fara respectarea prezumtiei de nevinovatie.

„Cand am ajuns la postul de politie, toti participantii la partida de vanatoare erau tinuti intr-o curte, fara sa li se permita sa plece sa-si cumpere o sticla de apa, motiv pentru care le-am atras atentia politistilor ca se expun la infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal”, a declarat, la vremea respectiva, avocatul Kovacs, pentru impactpress.ro.

Printre participantii la partida de vanatoare, s-a afla si agentul sef principal Mircea Florin, seful de Postului de Politie Brestovat, care a dat cu subsemnatul pentru “vanatoare fara respectarea conditiilor inscrise in autorizatia de vanatoare”, scrie impactpress.ro.

