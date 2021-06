Procurorul Lucian Papici, eliberat din funcție de preşedintele Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea lui Lucian Gheorghe Papici din funcţia de procuror cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Lucian Papici a fost eliberat din funcţie ca urmare a pensionării.

El a avut două mandate de şef al Secţiei I de combatere a corupţiei din DNA. În 2013, a preluat conducerea Serviciului pentru efectuarea urmării penale în cauze de corupţie din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei a DNA.

De-a lungul timpului, a lucrat in mai multe dosare celebre instrumentate de catre DNA, intre care “Trofeul calitatii” -in care fostul premier Adrian Nastase a fost condamnat la inchisoare cu executare, “Caltabosul” -in care fostul ministru al agriculturii Decebal Traian Remes a fost condamnat la inchisoare cu executare, “Valiza”, ICA – in care Dan Voiculescu a fost condamnat, in prima instanta, la cinci ani de inchisoare, Fraude la referendum”, in care presedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata, dosarul „2 Mai”, in care fostul ministru al tineretului Monica Iacob Ridzi, de asemenea, a fost trimisa in judecata.

Dosarul de coruptie de la Serviciul Permise si Inmatriculari din cadrul Prefecturii Timis, soldat cu arestarea preventiva a 9 agenti de politie, a fost ultimul caz important de care s-a ocupat celebrul procuror Lucian Papici

