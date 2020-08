Prof. Marius Craina, candidatul Pro România la funcția de primar al Timișoarei, s-a întâlnit cu cetățenii din controversatul bloc ILSA

Prof. univ. dr. Marius Craina, candidatul Pro România la funcția de primar al Timișoarei, a fost invitat, luni 31 august, de către cetățenii care locuiesc în controversatul bloc ILSA cu 10 etaje de lângă Poliția Timișoara, să le asculte durerea pe care o duc în suflete de 30 de ani.

Prin urmare, prof. Craina a mers cu echipa sa și a discutat față în față cu oamenii, respectându-se regulile de distanțare socială, luni seara, la ora 18.30. Cetățenii au fost extrem de bucuroși că un candidat la Primăria Timișoara, o personalitate a orașului, a venit și a stat alături de ei și le-a ascultat problemele care par fără rezolvare de 30 de ani.

”O administrație locală modernă trebuie să fie, în primul rând, eficientă și să dea dovadă de respect pentru cetățenii săi.

Oamenii nu mai pot fi păcăliți. Cetățenii nu mai merg după promisiuni.

Timișorenii sunt oameni inteligenți și pentru acest lucru au tot respectul meu. Timișoara înseamnă și Iosefin și Freidorf și Ronaț și toate cartierele sale cu toți cetățenii care locuiesc acolo!

Fiecare zonă, fiecare cartier se confruntă cu diverse probleme.

Sunt într-un permanent contact cu cetățenii, care îmi semnalează, mereu, neregulile și dificultățile cu care se confruntă. Mai mult, sunt invitat în zone, în cartiere de către cetățeni, pentru a găsi împreună soluții. Haideți să ne implicăm cu toții! Împreună vom reuși!”, este mesajul prof. Craina.

Cea mai mare durere a celor 44 de familii care locuiesc în blocul ILSA este faptul că de zeci de ani fac demersuri pentru a-și cumpăra locuințele, dar nu reușesc, datorită intereselor imobiliare obscure ale unor indivizi care vor să pună mâna pe bloc și continuă să mențină în haos statutul juridic al imobilului.

Sunt procese deschise din 1991 către ILSA, dar situația este tot neclară.

”Nu putem cumpăra apartamentele, fiindcă blocul poate fi vândut numai la pachet și costă în total 1 milion de euro. Blocul ni-l dă numai la pachet. Lichidatorul a aflat că nu toată lumea are bani să își cumpere apartamentele.

Nouă ne convine să îl cumpărăm și toți să punem banii, fiecare familia valoarea apartamentului. Ne-am luptat de mulți ani. Procesele le-am început și am cerut să ni-l vândă așa cum s-au vândut și celelalte blocuri din fondul de stat, după revoluție, și cumpărate de muncitorii care locuiau în ele.

Pe blocul ILSA au fost și sunt interese obscure imobiliare, fiindcă se află aproape de centrul orașului. Tender și-a băgat mâna cât a putut și am ajuns la faliment. Am făcut multe demersuri în instanță, când am câștigat, când am pierdut”, a spus Dan Rodica, fosta președinte a blocului.

Prof. Craina a promis că îi va ajuta pe oameni atât cât poate și îi permite legea. Le-a cerut să prezinte actele cu care vor putea lupta în instanțe și în fața instituțiilor, iar avocații se vor ocupa de documente, le vor analiza și vor da unele rezultate.

Totuși soluția ar fi ca blocul să fie apartamentat, să fie scoase CF-urile pentru fiecare apartament pentru a putea fi vândut, iar cine nu are bani să se împrumute de la bancă. Un apartament ar costa în jur de 22.000 de euro.

