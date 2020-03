Prof. Virgil Păunescu explică de ce a luat hotărârea de a nu patenta tehnologia pentru producerea vaccinului împotriva Covid-19

Prof. univ. dr. Virgil Păunescu, coordonatorul ONCOGEN Timișoara, explică de ce a luat hotărârea de a nu patenta tehnologia pentru producerea vaccinului împotriva Covid-19.

”Mi se pare de neconceput ca în mijlocul acestei pandemii să ne gândim la viitoare, eventuale profituri din patente, sau să restricționăm accesul la cercetările noastre”, spune prof. Păunescu.

În continuare redăm argumentele prof. univ. dr. Virgil Păunescu:

”Doresc să mulțumesc tuturor celor care ne-ați trimis mesaje de sprijin și de încurajare. Din păcate cu această ocazie am văzut și multă răutate ieșind la iveală, într-un context în care ar trebui să fim uniți. Cu riscul de a mă repeta vreau să fac următoarele precizări:

1. Am luat hotărârea de a NU patenta această tehnologie pentru producerea vaccinului împotriva Covid-19 (încă de acum două luni), tocmai pentru că situația este extrem de gravă și am bănuit încă din Ianuarie că ne îndreptăm spre o pandemie. Intenția noastră a fost să punem la dispoziție CÂT MAI REPEDE rezultatele noastre, altfel am fi fost nevoiți să așteptăm cel puțin un an (probabil mai mult) pentru obținerea unui patent și să ținem ascunse toate cercetările noastre.

MI SE PARE DE NECONCEPUT ca în mijlocul acestei pandemii să ne gândim la viitoare, eventuale profituri din patente, sau să restricționăm accesul la cercetările noastre.

2. Ceea ce ne-a deranjat este că aceeași țară care în Februarie ne cerea ajutorul, și-a însușit rezultatele muncii noastre în luna Martie și și-a rezervat dreptul de proprietate asupra întregii cercetări, deși noi am publicat primii și în întregime această tehnologie; adică au pus și restricții de proprietate pe ceea ce fusese deja publicat de noi. Evident contestăm această lucrare “inspirată” din munca noastră.

3. Am văzut că multe persoane critică cercetătorii români: îmi pare rău că vă subestimați și vă discreditați conaționalii. La centrul OncoGen avem o echipă extrem de bine pregătită. Mulți dintre cercetătorii noștri și-au făcut studiile la cele mai bune universități și institute de cercetare din lume. Ar trebui lăudați că s-au întors în țară și aplică aici ceea ce au învățat.

4. În ceea ce privește discuțiile avute cu Ambasada Chinei pot spune că, spre deosebire de autoritățile române, aceștia ne-au întrebat dacă avem nevoie de finanțare sau de echipamente. NU a fost cazul să le cerem așa ceva. Și nu pot să nu rămân uimit de viteza cu care s-au mișcat odată ce am făcut publice cercetările noastre. Despre autoritățile române nu pot spune același lucru”, este mesajul prof. Păunescu.

