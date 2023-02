Profesorul universitar de la UBB a cerut mită chiar și unui polițist, despre care știa că lucrează la Combaterea Crimei Organizate

Lectorul de la universitatea din Resita arestat pentru luare de mita, in urma cu doua zile, nu se jena deloc, spun procurorii, sa le prezinte studentilor spagile pe care ar fi trebuit sa le achite pentru a promova examenele, dupa ce, initial, tot el le dadea note mici si astepta sa fie cautat de cei care voiau sa treaca anul. Paradoxal, printre cei de la care lectorul a cerut bani, au fost si niste politisti, unul chiar de la Combaterea Crimei Organizate, care, in cele din urma, l-au reclamat si au devenit investigatori cu identitate reala.

Cei care urmau un master ar fi trebuit sa ii plateasca 600 de euro daca voiau o nota de 5. Cine voia zece, achita 1.200 de euro. Tariful urca pana la 50.000 de lei, adica 10.000 de euro, in cazul celor care isi doreau sa termine cu bine cursurile de doctorat.

„Suspectul Rudolf Cristian ar fi pretins de la 25 de masteranzi mai multe sume de bani in legatura cu promovarea pe nedrept a unui exament restant la disciplina „Evolutia si dezvoltarea Uniunii Europene” sau pentru indeplinirea unor acte corespunzatoare atributiilor de serviciu, de cadru didactic”, se arata in comunicatul transmis de DNA.

Procurorii DNA au strans probe care indica faptul ca au fost cel putin 25 de studenti care au platit. Sapte dintre ei sunt politisti, unul chiar de la serviciul de combatere a criminalitatii organizate.

Potrivit unor surse apropiate de ancheta, lectorul universitar Cristian Rudolf le-ar fi spus in sala de curs masteranzilor ca „orice blat are reguli foarte stricte”. Doar ca ofiterii de Politie au dat fuga la GDA si l-au denuntat. Asa au fost organizate primele operatiuni de filaj si inregistrare in timp ce dascalul universitar ar fi primit primele doua transe de mita: 1.000 de euro si 3.000 de lei.

In parcarea unui supermarket din Resita, lectorul universitar Cristian Rudolf ar fi primit 50.000 de lei de la trei ofiteri, masteranzi. Le-ar fi dat cheia de la masina parcata, iar ei i-au asezat pe scaun o plasa de cumparaturi, in care erau banii. Cateva minute mai tarziu, pe cadrul universitar l-au prins politistii, in fata altui magazin. Au urmat perchezitii in biroului lui de la Universitate, dar si acasa, unde anchetatorii ar fi gasit 9.000 de euro si o suma ceva mai mica in lei.

Andrade Bichescu, directorul centrului universitar UBB Resita: „Ceea ce s-a intamplat este o rusine pentru invatamantul universitar romanesc si de aceea ne delimitam, ne dezicem de astfel de actiuni”.

Lectorul universitar Cristian Rudolf preda in centrul universitar din Resita „Istoria administratiei publice”. A mai fost cercetat in 2018 de conducerea universitatii, dupa ce un student l-a acuzat ca i-ar fi modificat nota in catalog. La acea vreme a fost propusa inclusiv concedierea lui, insa colegii profesorului au decis doar sa il sanctioneze disciplinar.

Acum, cei din conducerea Universitatii Babes Bolyai, care coordoneaza centrul universitar din Resita, spun ca sanctiunea va fi de excludere din mediul academic, daca acuzatiile procuroriilor vor fi confirmate si de instanta, scrie impactpress.ro.

