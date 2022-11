Profeția virală a polițistului de la Brigada Autostrăzi Valer Kovacs: „Dacă ești polițist cinstit, la sfârșitul vieții vei muri sărac!”

Prezent la emisiunea Bursa afacerilor de la Tele 9 TV Timisoara, celebrul agent de politie banatean Valer Kovacs a facut o declaratie socanta care a devenit virala pe retelele de socializare si, pana in prezent, a adunat aproape un milion de vizualizari.

Mai exact, rutieristul de la Brigada Autostrazi a spus clar si raspicat ca politistii cinstiti nu au nicio sansa sa se imbogateasca si ca, daca nu primesc vreo mostenire, la sfarsitul vietii vor muri saraci.

Aceasta declaratie vine in contextul in care, recent, sindicatele din politie au iesit in strada pentru a cere majorarea sporului de hrana si a sporului de suprasolicitare neuropsihica.

„Daca esti politist corect vei muri sarac. Si asta o spun public tuturor. Nu vei reusi sa iti faci vila, sa te dai cu ultimul tip de masina, nu vei reusi sa faci cele mai smechere, vei face concediul cu cortul la mare, vei avea maximum doua camere, la sfarsitul vietii vei muri sarac. Asta este sacrificiul pe care un politist corect il face cand se pune in slujba societatii”, a spus Valer Kovacs, lansand chiar si un clip pe Tik Tok cu aceasta declaratie.

