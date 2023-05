Profi a depășit 11 miliarde lei ca cifră de afaceri

Rezultatele IFRS ale Profi pentru anul 2022, care arată că strategia, bazată pe conceptul Noul Profi, pe parteneriat în managementul magazinelor și pe digitalizare a ajutat la creșterea sustenabilă pe toate ariile de business.

“Vânzările Profi au înregistrat în 2022 un avans de peste 22% (+2.1 miliarde RON în sumă absolută), ajungând la 11.7 miliarde RON. Creșterea considerabilă a vânzărilor a fost generată atât de o creștere LFL de 18% (depășind rata anuală a inflației), cât și de cele peste 270 de noi magazine, aproximativ 100 deschideri și peste 170 de remodelări,” a declarat Andrei Bica, Directorul financiar Profi. “Mai mult, cele aproximativ 440 de magazine care operează pe noul format Profi au avut o creștere LFL spectaculoasă, de 28%. Numărul de clienți care ne vizitează zilnic a crescut cu peste 17%, la o medie de 1.2 milioane/zi, cu vârfuri de aproximativ 1.4 milioane de tranzacții zilnice și ne bucurăm să vedem că trendul clienților care preferă Profi continuă și în 2023. Mai mult, vânzările Profi din primul trimestru 2023 arată continuitatea creșterii businessului nostru, înregistrând un avans de 25% fata de Trimestrul I 2022”.

EBITDA a crescut cu 5% față de anul precedent, arătând că în ciuda condițiilor de business atipice din ultimii ani, cum ar fi impactul negativ al COVID, întreruperi ale lanțului de aprovizionare, volatilitatea prețului energiei, Profi găsește soluții pentru a rămâne profitabilă pe termen lung.

”Poziția de Cash a crescut la aproximativ RON 300 milioane datorită cash-ului generat intern. Pe baza suportului continuu primit de la bănci și acționari, compania are acces la linii de credit disponibile de 400 milioane RON care pot fi folosite pentru continuarea expansiunii rețelei de magazine și introducerea de mijloace digitale moderne care să crească loialitatea și să îmbunătățească experiența de cumpărare a clienților noștri. În plus, Profi lucrează îndeaproape cu furnizorii și băncile pentru a utiliza liniile de reverse factoring disponibile, de peste 250milioane, care oferă condiții extrem de avantajoase pentru a extinde colaborarea cu furnizorii. Aceștia ne sunt parteneri de business de ani de zile și împreună am obținut rate de creștere anuale de aproximativ 20%”, transmite compania.

Profi a încheiat anul trecut cu 1,641 de magazine (aproximativ 440 de magazine pe conceptul Noul Profi), dintre care peste 1,000 de magazine sunt gestionate de către Parteneri, aceasta fiind o abordare strategică ce va continua. De asemenea, aplicația Profi a înregistrat peste 1.4 milioane de conturi la sfârșitul lui 2022 și are aproximativ 1.7 milioane de conturi în prezent, reprezentând 10% din vânzări, în creștere constantă.

”Rezultatele companiei nu ar fi fost posibile fără clienții care ne calcă pragul magazinelor în fiecare zi și cărora le mulțumim, și fără echipa Profi care contribuie prin eforturile sale la dezvoltarea constantă a companiei.

În ceea ce privește strategia pentru 2023, vom continua să deschidem și să remodelăm peste 200 de magazine pentru a crește businessul Profi și, mai ales, vom accelera agenda digitală, atât prin oferirea de produse digitale noi către clienții noștri, pornind de la nevoile lor de bază, cât și prin automatizarea proceselor din magazine și sedii”, transmite Profi.

Cu peste 28000 de angajați și magazine în aproape 800 de localități, Profi este unul dintre cei mai mari retaileri și cel mai mare angajator din Romania.

