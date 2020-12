Profi închide anul cu 1404 magazine

In pragul sarbatorilor de iarna, Profi anunta ca astazi a deschis ultimele doua magazine din acest an, in localitatile Fantanele si Rusii Munti si ca incheie anul cu 1404 unitati.

“Desi pandemia de Covid-19 a facut ca acest al 20-lea an din existenta Profi sa fie unul deosebit de dificil, avem numeroase motive sa sarbatorim”, a declarant Pawel Musial, directorul general al retelei. “Nu doar ca ne-am continuat dezvoltarea si am ajuns la acest numar impresionant de unitati, dar am si evoluat la un nou nivel prin deschiderea noilor magazine concept din Ploiesti si Craiova, ca sa enumar doar doua din succesele noastre”.

Inaugurarea primului depozit Profi cu temperaturi sub zero a creat conditii pentru largirea gamei de produse congelate, iar anul care vine va fi si el plin de proiecte indraznete care vizeaza extinderea retelei continuare, dezvoltarea si eficientizarea activitatii, fara a uita nici o clipa de comunitatile din jurul magazinelor si de oamenii dedicati fara de care compania nu ar putea ajunge la astfek de rezultate remarcabile.

Cu peste 21000 de angajati, dintre care unii sarbatoresc 20 ani de continuitate in cadrul companiei, si cu magazine in 634 de localitati, fapt ce a determinat furnizorii sa acorde acestei retele premiului “Piata” pentru “Cea mai buna strategie de dezvoltare”, Profi este reteaua de retail modern cu cea mai mare acoperire geografica din Romania.

Comentarii

comentarii