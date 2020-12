Profi se alătură acțiunilor caritabile ale Familiei Regale

Continuând tradiția, Majestatea Sa Margareta, însoțită de Alteța Sa Regală Principesa Sofia, a pregătit pachete pe care apoi le-a dăruit personal unor familii nevoiașe din Săvârșin.

“Am făcut niște activități cum am putut în această situație Covid, am distribuit niște cadouri, produse de curățenie și mâncare pentru oameni foarte, foarte săraci,” a spus Majestatea Sa. “Oamenii sunt foarte generoși în acest moment și pentru asta am speranță pentru viitor, se vede că sunt generoși, au implicare socială; e cel mai frumos lucru care se poate întâmpla”.

Profi susține mărinimosul gest al Fundației Colecția Familiei Regale a României, contribuind cu alimente și aducând astfel, de sărbători, un strop de bucurie în casele unor familii mai puțin norocoase. Inițiativa face parte dintr-o serie de proiecte pe care Profi și Fundația urmează le desfășoare împreună pe parcursul anului 2021.

Comentarii

comentarii