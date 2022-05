Programe de pregătire profesională pentru 350 de elevi din Timișoara

Aproximativ 350 de elevi din cinci școli timișorene vor beneficia de pregătire profesională finanțată prin fonduri europene, în cadrul a două proiecte ale Inspectoratului Școlar Județean Timiș, însă la care contribuie semnificativ și Primăria Timișoara. Unitățile de învățământ care au fost înscrise sunt Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” , Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu”, Liceul Tehnologic „Azur” și Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I”.

Pe scurt, cele două programe ale ISJ Timiș au o valoare totală de aproximativ patru milioane de lei. Contribuția de la bugetul local va fi de 278.416,56 lei, reprezentând sumele de care ar fi trebuit să dispună unitățile de învățământ. Detalii despre cele două proiecte și distribuția banilor pe unități de învățământ oferă reprezentanții primăriei:

Unul dintre proiecte prin care municipalitatea se implică în dezvoltarea învățământului liceal, profesional și dual este TOP – „Training opportunity for profession”, depus de Inspectoratul Școlar Județean în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe. Valoarea totală a proiectului, care vizează creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă, este de 1.962.325,47 lei și se desfășoară pe perioada 2022-2023. Primăria va susține participarea a 3 școli, partenere în cadrul proiectului. Echipele de proiect își propun dezvoltarea și consolidarea unei rețele de minim 33 de parteneriate/convenții între cele trei unități școlare partenere și partenerii de practică. Cei 185 de elevi, grupul țință al proiectului, vor fi instruiți prin programe de învățare la locul de muncă și care să-i pregătească pentru piața muncii; vor fi implicați împreună cu îndrumătorii din echipele de proiect în crearea unei firme (dezvoltarea a 10 firme de exercițiu), organizarea a trei târguri și trei concursuri de meserii.

Liceul Tehnologic Transporturi Auto are un buget de 353.858,67 lei, cu contribuție proprie de 7.077,55 lei, care va fi suportată de bugetul local. Bugetul proiectului prevede organizarea de activități și achiziții de echipamente necesare desfășurării acestora. Elevii vor beneficia de stagii de pregătire practică în domeniul mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, mecanic auto, activități inovative de tip firmă de exercițiu și concurs de meserii. Vor avea la dispoziție și echipamente noi: o multifunctională, un laptop și tester diagnoză auto.

Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” are un buget de 302.797,49 lei și o contribuție proprie de 6.056,22 lei. Activități: stagii de pregătire în comerț, turism și alimentație, activități inovative de tip firmă de exercițiu și concurs de meserii. Achiziții: mașină de gătit, masă rece cu două uși, feliator mezeluri, mașină de gătit electrică, suport înalt deschis, mixer multifuncțional, blender, vitrină frigorifică dublă și altele.

Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu” are un buget de 413.276,83 lei, din care contribuţia proprie este de 8.266,65 lei. Activități: identificarea, selectarea și implicarea grupului țintă în activitățile proiectului; dezvoltarea și implementarea unui sistem complex de parteneriate, implementarea programului de învățare la locul de muncă pentru elevi; achiziții: trusă învățare circuite digitale, tablou electric cu module de comandă pentru acționări.

Un alt proiect depus de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, tot pentru pregătirea meseriașilor este: Internship pentru o carieră profesională de succes, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe. Obiectivele sunt similare primului proiect, iar beneficiari vor fi 183 de elevi. Valoarea totală este de 2.165.171,35 lei. Proiectul se desfășoară pe perioada 2022-2023 și sunt partenere și două licee din Timișoara.

Liceul Tehnologic „Azur” are un buget de 241.008,73 lei, din care contribuția proprie este de 4.820,17 lei și va fi suportată de bugetul local. Activități: stagii de pregătire practică- calificare operator fabricarea și prelucrarea polimerilor, resurse naturale și protecția mediului, tehnician ecolog și protecția calității mediului, achiziții: echipamente și materiale.

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” are un buget de 800.370,52 lei și o contribuție proprie de 16.007,41 lei, alocată de la bugetul local. Activități: stagii de pregătire practică învățământ dual- electrician aparate și echipamente electrice, electromecanic utilaje și instalații industriale, operator mașini cu comandă numerică, domeniul servicii/calificarea tehnician în activități economice, activități inovative de tip firmă de exercițiu și concurs de meserii, achiziții: strung educațional și soft contabilitate pentru elevii de la domeniul economic.

Comentarii

comentarii