Programele masterale în economie ale UVT, în topul programelor de economie din România și Europa de Est 

Recent au fost date publicității două clasamente relevante pentru ierarhizarea studiilor în economie la nivel internațional. Conform clasificării Eduniversal Ranking for Best 1000 Business Schools, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul UVT este ierarhizată pe poziția a doua la nivel național în clasamentul Good Business School With Strong Regional Influence.

Scopul acestui ranking este de a determina, din mii de facultăți de afaceri diferite, primele 1000 care vor fi selectate. Facultățile selectate la acest clasament, dintre cele 154 de țări participante, este determinat după o metodă care folosește atât criterii cantitative, cât și calitative. Instituțiile sunt ierarhizate la nivel regional folosind de asemenea și o metodă de evaluare de tip „peer review”, adică de către decanii celorlalte cele mai bune facultăți ierarhizate de Eduniversal.

O altă ierarhie internațională a programelor de economie clasifică programele masterale din domeniu. Astfel, conform clasificării Best 5600 Masters and MBAs in the world, ediţia 2022, Universitatea de Vest din Timişoara este prezentă în aceste topuri mondiale cu 7 programe de studii de master care se regăsesc între cele mai bune 5600 de programe din lume, din 55 de domenii de studii:

Human Resources Management (domeniul Human Resources Management, poziţia 8 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est);

Diagnosis, Valuation and Business Consulting (domeniul Management, poziţia 17 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est);

Advertising and Sales Promotion (domeniul Marketing, poziţia 20 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est);

International Corporate Finance (domeniul Corporate Finance, poziţia 26 în top 200 la nivelul regiunii Europa de Est);

Financial Markets Banking and Insurance (domeniul Financial Markets, poziţia 110 în top 110 la mondial);

Entrepreneurial Management (domeniul Entrepreneurship, poziţia 113 în top 120 la nivel mondial);

De asemenea, la nivel mondial, programul de studii masterale Business Administration in Tourism and Hospitality Industry ocupă poziţia 30 în top 50 pe domeniul Hospitality Management.

Toate aceste programe de studii sunt organizate în cadrul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „În actualul ecosistem economic, globalizat și tot mai competitiv, școlile superioare de economie și afaceri se află în prima linie a diversificării și specializării programelor de studii pe care le oferă. Și școala timișoreană, reprezentată de Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA), avansează și se remarcă în plan internațional, printr-o situare la cote foarte bune, mai ales în cazul programelor masterale evaluate de rankingul Best Masters 2022, în care FEAA se află pe primul loc pe țară, în șase dintre cele douăsprezece domenii ierarhizate.”

Prin rankingul internaţional Best Masters 2022 se recunoaște calitatea și succesul înregistrat de instituţiile de învăţământ prin programele de studii de master organizate. Clasamentul are la bază răspunsurile la sondajele primite de la trei grupuri importante: decani și directori ai programelor de studii, companii de recrutare și absolvenți. Au fost analizate răspunsurile a 5000 de companii de recrutare, dar și a 100.000 de absolvenţi din peste 20.000 de programe postuniversitare, aflate în peste 50 de domenii diferite.

Criteriile de importanță majoră luate în calcul pentru acest ranking, care trebuie îmbunătățite permanent de către instituțiile de învăţământ superior, sunt:

reputația programelor de studii de master în rândul companiilor de recrutare,

cuantumul salariului primit la primul loc de muncă imediat după absolvire şi

nivelul de satisfacție al absolvenților față de programele de studii de master finalizate.

Eduniversal Ranking for Best 1000 Business Schools:

https://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-romania/west-university-of-timisoara-faculty-of-economics-and-business-administration.html

Best 5600 Masters and MBAs in the world, ediţia 2022:

https://www.best-masters.com/master-at-west-university-of-timisoara–faculty-of-economics-and-business-administration.html

