Programul pe zile UNTOLD 2021

Mai sunt 21 de zile p├ón─â se deschid por╚Ťile celui mai a╚Öteptat festival de muzic─â din Europa ├«n 2021, UNTOLD. Organizatorii au preg─âtit surprize ╚Öi experien╚Ťe unice pentru cea de-a ╚Öasea edi╚Ťie, care va avea loc ├«ntre 9 ╚Öi 12 septembrie la Cluj-Napoca. Peste 200 de DJ-i, arti╚Öti ╚Öi trupe de renume interna╚Ťional ╚Öi din Rom├ónia, printre care David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Ofenbach, Sam Feldt, Paul van Dyk, Parov Stelar, The Script sau Tyga vor face show-uri speciale ├«n cele 4 zile de festival.

Fanii pot consulta acum programul pe zile, cu line-up-ul anun╚Ťat p├ón─â acum. Organizatorii spun c─â acesta poate suferi modific─âri ╚Öi va fi completat ├«n cur├ónd.

UNTOLD 2021, program pe zile:

JOI, 9 septembrie:

Mainstage: Benny Benassi, DJ Snake, Kungs, Steve Aoki, Tujamo,Tyga

Alchemy: Caspa, DOC + Guests: Facem Records, Netsky, Satra B.E.N.Z.

Galaxy: Cellini, Nina Kraviz, Pan-Pot, Yaya

Daydreaming: Armen Miran, Satori Live, Viken Arman, Yokoo

Fortune: Bryan Kearey, Cosmic Gate, John OÔÇÖCallaghan, Solarstone

Time: Dj Dark & Mentol, Maestros Del Ritmo, Paul Damixie, Steff Da Campo

VINERI, 10 septembrie:

Mainstage: Fedde le Grand, Martin Garrix, Parov Stelar, Paul van Dyk, Sam Feldt Live, Vama

Alchemy: Deliric X Silent Strike, Dirtyphonics, Spike, Wilkinson (DJ Set & MC AD-APT)

Galaxy: Claptone (Day time special show), Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony, Seth Troxler

Daydreaming: Anstascia & Bloem, Lum, Seth Troxler, Stavroz (Live & DJ Set)

Fortune: Aly & Fila, Giuseppe Ottaviani, Paul Thomas, Richard Durand

Time: Andre Rizo, Mihai Popoviciu, Rosario Internullo, The Gang (RO)

SÂMBĂTĂ, 11 septembrie:

Mainstage: Danny Avila, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Subcarpa╚Ťi, Tchami, The Script

Alchemy: Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Macanache, Parazi╚Ťii

Galaxy: Paul Kalkbrenner, Raresh , Rhadoo

Daydreaming: Hraach, Maga, Monolink, Parra for Cuva B2B Trashlagoon

Fortune: Andrew Rayel, Bogdan Vix, Ram & Susana pres. Tales of Life, Ruben de Ronde

Time: DJ Andi, Nusha, Pascal Junior, Vali B─ârbulescu

DUMINIC─é, 12 septembrie:

Mainstage: Afrojack, B Jones, David Guetta, Martin Solveig, Ofenbach, Quintino

Alchemy: Culese din Cartier Showcase, DJ Wicked, DUB FX & Woodnote, Rudimental DJ

Galaxy: Amelie Lens, Charlotte de Witte, Colyn, Tale of Us

Daydreaming: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Day Dreamers (Marwan, DUB FX, Woodnote), Lee Burridge

Fortune: Craig Connelly, Drym, Emma Hewitt, Markus Schulz

Time: Afgo & Lemon, Markus Homm, Sasha Lopez, Sllash & Doppe

Mai multe detalii despre program se pot g─âsi pe untold.com.

Fanii festivalului pot achizi╚Ťiona abonamente pentru cele 4 zile de magie pornind de la pre╚Ťul de 159 de euro plus taxe. Abonamentele VIP sunt 399 de euro plus taxe. Sunt disponibile ╚Öi bilete de 1 zi, la pre╚Ťul de 69 de euro plus taxe, pentru acces general ╚Öi 169 euro plus taxe pentru zona VIP. Mai multe informa╚Ťii sunt disponibile pe untold.com.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 9-12 septembrie 2021.

Comentarii

comentarii