Programul „Permis pentru viitor”, destinat tinerilor din medii defavorizate, la cea de-a șaptea ediție

Tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea unui loc de muncă sau în menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu existente, pot obține finanțare pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi. Finanțarea se oferă prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a șaptea ediție, organizat pe bază de concurs de proiecte de către Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Tinerii interesați sunt invitați să depună proiectele pentru finanțare până la data de 21 ianuarie 2022. Persoanele eligibile pentru finanțare sunt tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani, care doresc să obțină permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie. „Accesul pe piața muncii poate fi un proces anevoios pentru tinerii lipsiți de posibilități materiale, însă prin intermediul programului Permis pentru viitor aceștia pot obține banii necesari pentru a-și asigura o calificare de bază, care să îi ajute să facă primii pași într-o viitoare carieră. Așa cum am spus în repetate ocazii, MOL România este un partener dedicat al comunității și vom rămâne prezenți acolo unde este nevoie de noi”, a declarat Camelia Ene, CEO &Country Chairman MOL România. Evenimentul online de lansare i-a avut ca invitați pe șapte dintre beneficiarii programului, tineri care au obținut sprijin financiar la edițiile anterioare. Aceștia și-au împărtășit experiența și au răspuns întrebărilor referitoare la condițiile de acces în program, impactul acestui sprijin și criteriile de eligibilitate. „Am reușit să trec cu succes proba practică abia la a doua încercare. După o primă încercare nereușită, m-am mobilizat și am învățat mai bine având sprijinul instructorului. Recomand cu încredere acest program tuturor tinerilor care au resurse financiare limitate, asemenea mie”, a declarat Nyiri Alexandra, beneficiară a ediției din 2020. De la începutul acestui program, 116 tineri au finalizat cu succes cursurile: 96 au obținut permis de categoria B, 17 categoria C și un atestat, o tânără are carnet categoria B pentru automobil adaptat, un tânăr a luat examenul pentru categoria B96 (care permite suma MMA autoturism + rulotă/remorcă până la limita de 4.250 kg), și un tânăr are permis pentru tractoare agricole. Alți 33 de beneficiari continuă studiile sau sunt programați pentru examen. „Experiența celor șase ediții anterioare ale programului Permis pentru viitor ne arată importanța mentorilor care ajută tinerii pe parcursul studiilor la școala de șoferi. De asemenea, am constatat că cei care depun proiecte cu susținerea unor ONG-uri, în mare parte reușesc să finalizeze cu succes studiile și examenele. În jurizarea proiectelor, o adeverință din partea unui angajator care oferă un loc de muncă în cazul în care solicitantul va deține permis de conducere, constituie un real avantaj. Pe parcursul celor două luni de înscriere care se desfășoară atât online, cât și prin poștă, în funcție de opțiunea solicitanților, oferim consiliere permanentă pentru toți cei interesați”, a precizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate. Formularul de înscriere și alte detalii se găsesc pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. În cei șase ani de la prima lansare în 2015, programul „Permis pentru viitor” a fost premiat de două ori pe plan național: la Gala Societății Civile 2018 și la Romanian CSR Awards 2017.

