Programul Retim al săptămânii 12 – 17 iunie pentru spălarea pubelelor, pentru ZONA 1 și ZONA 0

În săptămâna 12 – 17 iunie, Retim va avea următorul program pentru spălarea recipientelor destinate deșeurilor reziduale în zona 1 Dumbrăvița și zona 0 Timiș:
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Pogramul săptămânii 12 iunie – 17 iunie 2023 pentru spălarea pubelelor de colectare deșeuri reziduale, pentru ZONA 1 și ZONA 0
Zona 1 – Dumbrăvița
Luni 12 iunie 2023 – BRAD, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, BERNA, BRASILIA, BUCUREŞTI (E671 – Fervenția II), COSTACHE NEGRUZZI, DELFINULUI, DIMITRIE CANTEMIR, GRATZ, GRĂNICERI, HAGA, INTRAREA DOINEI, KIEV, L. REBREANU (Arinului – Tzara), LONDRA, MIRON COSTIN, OSLO, OXIGEN, OXIGEN 2, PETRE ŢUŢEA (E671 – Fervenția II), PRAGA, RODIEI, ROZELOR, SOCULUI, SOFIA, ST. PETERSBURG, TERRA, TOLEDO, TRISTAN TZARA, VARŞOVIA.
Marți 13 iunie 2023 – ANTONIO GAUDI, APUSENI, ARIEȘENI, ATENA, BELGRAD, BUCUREŞTI, BUENOS AIRES, CERVANTES, CIBIN, CRACOVIA, C-TIN. BRÂNCUŞI, DVORJAK, FERVENȚIA II, FILARMONICII, GABRIEL LIICEANU, H.C. ANDERSEN, HELSINKI, ION CREANGĂ, J.R. KIPLING, LEONARDO DA VINCI, LITERATURII, MADRID, MARIN SORESCU, MELODIEI, MICHELANGELO, MOȚILOR, MUZICII, NAIULUI, NAPOLI, PAGANINI, PETRE ŢUŢEA (Ferenția II – Ion Creangă), PICASSO, PUCCINI, RODIN, ROMA, SALVADOR DALI, SHAKESPEARE, SCHUBERT, SCHUMANN, SIMFONIEI (Ferenția II – Ion Creangă), VALENCIA, VĂLIUG, VIENA.
Miercuri 14 iunie 2023 – ALEXANDRU MACEDON, BALADEI, BEREGSĂULUI, CARAȘ, CONSTANTIN CEL MARE, CRIŞURILOR (Ion Creangă – Mureș), EMIL CIORAN, EUGEN BARBU, FRAŢII GRIMM, GEORGE ENESCU, GEORGE COŞBUC, H.C. ANDERSEN, INTRAREA SIRET, JULES VERNE, KÁLMÁN IMRE, KODÁLY ZOLTÁN, KOSSUTH LAJOS, FERENCZ LEHART, FERENCZ LISZT, INTRAREA APELOR, LIVIU REBREANU (Țarcului – Mureș), LUCIAN BLAGA, LUDOVIC SPIESS, MARK TWAIN, MIHAIL SADOVEANU, MIRCEA ELIADE, MUREŞ, PETRE ŢUŢEA (Ion Creangă – Mureș), POEZIEI, REMBRANDT, SIMFONIEI (Ion Creangă – Mureș).
Joi 15 iunie 2023 – ALBATROSULUI (stânga), ALBERT EINSTEIN, ANTONIO VIVALDI, ARANY JÁNOS, ARANY MÁTYÁS, ARHIMEDE, AUREL VLAICU, BARTÓK BÉLA, BD. PETRE ŢUŢEA (Mureș – DNCT), BEGA, BEREGSĂULUI (Mureș – DNCT), BERZEI, BRÂNDUȘEI, BLAISE PASCAL, BUJORILOR, CERNA, CIOCÂRLIEI, COCORULUI, CRISTOFOR COLUMB, CRIȘURILOR (Crișurilor – Blaise Pascal), CRIZANTEMELOR, DUNĂREA, GALILEO GALILEI, GÁRDONY GÉZA, GIUSEPPE VERDI, HENRI COANDĂ, IRIS, ISAAC NEWTON, J.S. BACH, JAMES WATT, JÁNOS HUNYADI, JOHANNES KEPPLER, JÓKAI MÓR, JOSEPH HAYDN, LACULUI, LEBEDEI, LIVIU REBREANU (Mureș – DNCT), LOPĂTARULUI, LOUIS PASTEUR, LUDWIG VAN BEETHOVEN, MACIILOR, MADÁCH IMRE, MAGNOLIILOR, MARGARETELOR, MARIE CURIE, MĂGURA, MIKSZÁTH KÁLMÁN, MÓRA FERENC, MÓRICZ ZSIGMOND, MUŞCATELOR, NARCISELOR, NICOLAE TITULESCU, ORHIDEELOR, PANSELUŢELOR, PELICANULUI, PESCĂRUŞULUI, PRIVIGHETORII, RÂNDUNICII, RICHARD WAGNER, SIMFONIEI (Mureș – DNCT), SOMEŞ, SPERANȚEI, THOMAS EDISON, TIMIŞ, TISA, VASCO DA GAMA, VIORII, WOLFGANG AMADEUS MOZART, ZORELELOR.
Vineri 16 iunie 2023 – ALMA, BOBÂLNA, CAISULUI, CASTANILOR, CIREŞULUI, CREAŢIEI, CRINULUI, DANAIDE, FĂGĂRAŞ, FRANYÓ ZOLTÁN (Petőfi Sándor – Eminescu), GUTUIULUI, JÓZSEF ATTILA (Petőfi Sándor – dreapta), KOS KÁROLY (Petőfi Sándor – dreapta), LĂMÂIULUI, LEANDRULUI, MIHAI EMINESCU, MĂRULUI, MIGDALULUI, NICOLAE BĂLCESCU (Petőfi Sándor – dreapta), PĂRULUI, PIERSICULUI, PORTOCALULUI, SÁNDORFALVA, SILVANA, SZENTES, TH. AMAN, VIȘINULUI.
Sâmbătă 17 iunie 2023 – AG, ARDEALUL, ARIADNA, CONSTRUCTORILOR, COMETEI, FERVENŢIA, FLORENŢA, INTR. BAN, INTR. URSA MICĂ, JUPITER, IUVENTIA, LUCEAFĂRULUI, LUNEI, MARA, MAREŞAL AVERESCU, MARTE, MESTEACĂNULUI, NERA, NUCULUI, PALTINULUI, PINULUI, PLUTO, DR. RUSU MIHAI, SALCÂMULUI, SOMEŞ, TEIULUI, ŢIBLEŞULUI, VENEŢIA.
Zona 0
Luni 12 iunie 2023 – V.V.DELAMARINA, PĂDURENI, HONORICI, PINI;
GĂVOJDIA, LUGOJEL
Marți 13 iunie 2023 – SACOȘU TURCESC, ULIC, UNIP.
Miercuri 14 iunie 2023 – NĂDRAG, CRIVINA.
Joi 15 iunie 2023 – NU SE SPALĂ.
Vineri 16 iunie 2023 – Municipiul LUGOJ, satele MĂGURI, TAPIA
Sâmbătă 17 iunie 2023 – GHIZELA, HISIAȘ, PANIOVA, ȘANOVIȚA.