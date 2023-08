Proiect ambițios realizat de Pro Arhitectura. O platformă industrială de peste 10 hectare și o fabrică eco-friendly pune Aradul pe harta producției de pavele

Pe o platformă spațioasă de peste 100.000 mp, o nouă fabrică modernă de pavele a prins viață. Cu o abordare atentă și creativă, echipa Pro Arhitectura a găsit soluții inovatoare pentru a satisface cerințele specifice ale beneficiarului. Integrând mai multe terenuri adiacente, platforma a ajuns să aibă o suprafață totală de 105.000 mp, cu terenuri și o fabrică modernă, pregătită să ofere pavaje de calitate. O astfel de investiție înseamnă un pas mare pentru dezvoltarea Aradului și a regiunii, compania fiind una dintre cele mai mari din România.

Aradul găzduiește acum un proiect ambițios de dezvoltare a unei fabrici de pavele. Integrând mai multe terenuri adiacente, fabrica a ajuns la o suprafață totală de 105.000 mp, deschizând, astfel, calea pentru dezvoltare.

Integrarea terenurilor adiacente – o abordare inovatoare pentru o fabrică modernă

Cu o temă de proiectare clară din partea beneficiarului, echipa de arhitecți Pro Arhitectura a abordat proiectul ținând cont de cerințele specifice ale clientului și de mărimea impresionantă a platformei.

“După prima întâlnire cu beneficiarul, am primit o temă de proiectare clară, ce cuprindea terenul de 57.700 mp destinat investiției, construcția unei hale de producție cu anexe și a unei clădiri de birouri cu o suprafață totală de aproximativ 9.100 mp, precum și amenajarea platformelor de depozitare, locurilor de parcare și căilor de acces pe o suprafață de 39.300 mp. În plus, am alocat aproximativ 9.300 mp pentru un spațiu verde amenajat. Ulterior, beneficiarul a propus două terenuri adiacente pentru etapa a doua de dezvoltare. Am reușit să integrăm și să corelăm aceste terenuri cu proiectul inițial, rezultând astfel o suprafață totală de teren de 105.000 mp”, a explicat arh. Adrian Piț de la biroul Pro Arhitectura din Arad.

Tehnologie Avansată și Respect pentru Mediu

Procesul de proiectare a avut în vedere eficiența producției și respectul față de mediul înconjurător. Cu utilizarea echipamentelor robotizate, pavelele sunt produse cu precizie, iar livrarea zilnică de 7.000 mp de pavele devine o realitate.

De asemenea, aspectele de mediu și sustenabilitate au reprezentat o prioritate în conceperea fabricii, cu atenție la protecția mediului. Pro Arhitectura s-a asigurat că proiectul respectă toate normele și reglementările privind protecția mediului și că infrastructura fabricii încurajează practici ecologice și durabile.

“În conceperea și detalierea întregului ansamblu, ne-am dorit să atingem indicatorii de standard după ultima generație de certificare design green, operare și performanță. Standardul avut în vedere tratează toate aspectele ‘green’ ale investiției: eficiența energetică, conservarea apei, selecția atentă a sitului construcției, alegerea materialelor, iluminatul natural și reducerea deșeurilor. De asemenea, cerința privind refacerea și protecția mediului a fost respectată, astfel încât pe toată durata de viață a clădirii să nu afecteze în niciun fel echilibrul ecologic”, a mai explicat arh. Adrian Piț de la Pro Arhitectura.

Proiectarea făcută de arhitecții arădeni a inclus, astfel, o înțelegere excepțională a clientului lor, pentru a preconiza și lucrările viitoare ale companiei, pentru a se asigura că acestea se încadrează în prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului.

“Elis Pavaje reprezintă o poveste remarcabilă de succes românesc, iar colaborarea cu ei în cadrul acestui proiect ambițios a fost cu adevărat o sursă de inspirație. Împărtășim angajamentul pentru excelență, inovație și responsabilitate față de mediu, iar devotamentul lor în a oferi produse de înaltă calitate se îmbină perfect cu viziunea noastră. Împreună, am creat o fabrică modernă care nu doar îndeplinește standardele tehnice, ci depășește așteptările, devenind o sursă de inspirație pentru industrie și o contribuție valoroasă la dezvoltarea regiunii”, a declarat Ela Falcă, Arhitect și Managing Partner la Pro Arhitectura.

Ce a făcut acest proiect special?

O simplă hală de producție nu ar fi făcut acest proiect unul special. Pentru platforma pe care Elis Pavaje produce și livrează cu delicatețe peste 7.000 de pavele zilnic, a fost nevoie de un proiect amplu, special, cu atenție la toți cei implicați, în special la angajați.

Astfel, proiectul a inclus în mod special condițiile de confort și sănătate pentru personalul operativ, iar una din cerințe a fost ca imobilul propriu-zis să reprezinte un model de egalitate și incluziune socială, în detrimentul unei clădiri izolate în comunitate. Există locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități, iar pentru bunăstarea angajaților a fost creată o zonă de recreere: o zonă verde, amenajată peisagistic, cu vegetație și mobilier urban pentru activități fizice, precum și un loc de joacă pentru copii.

“Un astfel de proiect de anvergură pune Aradul pe harta dezvoltării industriale, cu o abordare diferită și cu multă atenție din partea proiectanților. Pentru noi, a fost o provocare să integrăm toate aspectele de acum și să prevedem orice schimbare din viitor care ar putea afecta în orice formă structura clădirii și a spațiului. Fiecare aspect e luat în considerare când vine vorba despre proiectarea complexă de acest fel, de la mediul înconjurător, oamenii care vor lucra aici și până la dezvoltarea firească a companiei, în viitor. Arhitectura este arta de a da viață spațiilor și de a contura visele în forme tangibile. Fiecare proiect pe care îl abordăm este o oportunitate de a crea ceva unic și de a aduce bucurie și valoare în viețile oamenilor. În fiecare detaliu al unei clădiri sau al unui spațiu se ascunde o poveste, iar misiunea noastră este să o dezvăluim prin design și creativitate.”, a explicat Arh. Ela Falcă, Managing Partner al biroului Pro Arhitectura.

Cu o echipă de profesioniști dedicați și o abordare inovatoare, Pro Arhitectura a pus Aradul pe harta industriei pavelelor și a demonstrat, din nou, că arhitectura este un factor cheie în crearea unui mediu mai bun și sustenabil în orice context.

Fabrica de pavele rezultată nu doar îndeplinește standardele tehnice, ci și depășește așteptările, devenind o sursă de inspirație pentru industrie și o contribuție valoroasă la dezvoltarea regiunii.

