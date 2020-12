Proiect inedit de sprijin al producătorilor locali demarat de trei primării în Timiș

În plină pandemie COVID19, un proiect inedit de sprijin al producătorilor locali a demarat recent în Timiș. Primăriile din Checea, Cărpiniș și Cenei au încheiat un protocal de promovare nu numai a micilor fermieri, pentru a-și valorifica produsele agro-alimentare, ci a tuturor producătorilor din cele trei comune.

”Suntem tare mândri de producătorii noștri…!”

”Noi ne-am gândit încă din campanie să facem un proiect de promovare a producătorilor agricoli locali din cele trei localități. Noi vrem să mergem mai departe și să ajutăm la înființarea unei asociații care să cuprindă productorii din cele trei comune Checea, Cărpiniș, Cenei. Astfel, pot fi accesate fondurile de la Uniunea Europeană mai ușor. În localitate avem agricultori mai mici sau mai mari. Cel mai mare are 1.500 ha. Stăm destul de bine la acest capitol. Avem crescători de oi, dar și de vaci sau porci, dar mai mici. Există și legumicultutori, inclusiv un producător de șofran, dar și de zmeură și mure”, a declarat Tanasin Sârgean, tânărul primar din Cenei, care a câștigat alegerile în 27 septembrie și e la primul mandat.

Fiecare primărie a desemnat un om care ia legătură cu producătorii locali, îi fotografiază împreună cu produsele și îi promovează pe pagina de facebook, pregătită special intitulată Checea, Cărpiniș Cenei. Fotografiile sunt însoțite de un text de prezentare și un număr de telefon. Așa cetățenii ajung să cumpere produse din cele trei localități. Cei de la Cenei merg la Cărpiniș, iar cei de la Checea se duc la Cenei sau Cărpiniș și invers. Achiziționează produsele necesare de acolo unde le găsesc în cele trei comune. Â

Florea Daniel Florin, primarul liberal din Checea, aflat la al doilea mandat, fiind singurul candidat în 27 septembrie, a explicat: ”Ne-am gândit că un asemenea proiect ar fi foarte util, mai ales că suntem în pandemie, să ne unim toți trei primari și să îi ajutăm pe cei care produc hrana noastră cea de toate zilele, având în vedere situația creată la nivel național de apariția virusului COVID 19. Eu am mai desfășurat activități de promovare a producătorilor din Checea. Știm cât și cum trudesc, știm cât de greu le este în a se face cunoscuți. Au venit cei doi primari în vizită la Checea, am stat la discuții și am decis să trecem la acțiune”.

Astfel, sunt promovați de la crescătorii de albine, de pui și producătorii de legume-fructe și produse lactate (brânză, caș, telemea, smânână) de oaie, capră sau vacă, până cei care fac prăjituri de casă și chiar producători de mobilă și de aranjamente florale, decorațiuni cu flori de lavandă, apă de lavandă, ulei de lavandă și săpun. ”Suntem foarte mândri de producătorii noștri, pe ei îi promovăm, dar eu îi prezint și pe pagina mea de facebook. Omul vede oferta, sună la telefonul afișat și comandă ce dorește”, a mai spus Florea Florin, care este prieten cu primarul din Cărpiniș, din școala primară.

”Eu cu primarul Florea ne cunoaștem de când eram elevi la școală și suntem prieteni buni. Acum am ajuns amândoi primari și ne-am gândit să desfășurăm unele activități comune. Ne-am întâlnit împreună cu domnul Sârgean, iar în urma unor discuții, ne-am gândit să venim în sprijinul producătorilor locali să îi promovăm, să îi ajutăm să își vândă produsele. Ne-am gândit că, dacă legătura dintre noi merge așa de bine, atunci să facem și partneriate dintre primării pe diferite activități. Mai mult, ne-am asociat și am reușit să distribuim în zona nostră donațiile de lapte făcute de Simultan prin Consiliul Județean și Prefectura Timiș”, a sublinait Marcel Popa, primarul din Cărpiniș.

