Proiect inedit la o școală din Lugoj: Clasa verde din curtea școlii

Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” a făcut primii pași spre înlocuirea învățămâtului tradițional, desfășurat în spații convenționale, închise, cu unul bazat pe activități creative, desfășurate într-un spațiu deschis, în aer liber. Printr-un proiect realizat prin programul StartONG, finanţat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow, zilele trecute la unitatea de învățământ lugojeană a fost inaugurată „Clasa verde din curtea şcolii”. Cu finanțarea de 1.000 de euro obținută, a fost amenajat foișorul din curtea școlii în vederea desfășurării de activități educaționale și au fost plantați câțiva arbuști ornamentali și flori. “Prin acest proiect, finanțat de Kaufland şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow prin programul StartONG, am reușit să dăm în funcțiune noua clasă din foișor, unde am instalat băncuțe și mese. Totodată, am amenajat o băncuță pentru lectură și o mică bibliotecă, intitulată „Căsuța cu cărți”, dar și o „Băncuță a prieteniei”. Astfel, în noul spațiu amenajat elevii vor desfășura ore într-un mediu sănătos, în aer liber”, a declarat prof. Dana Elena Tipei, directorul Școlii Gimnaziale „Anişoara Odeanu” Lugoj. Inaugurarea noului spațiu a fost marcată și printr-o serbare și o expoziție cu desene și fotografii, cu tema „Fluturi și flori”.

