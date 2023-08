Proiecții de film în Penitenciarul de la Săcălaz, locul unde deținuții locuiesc ca la cămin – foto

Caravana cinematografică ROD a ajuns în seara zilei de 1 august în penitenciarul din Săcălaz – locație externă a Penitenciarului Timișoara, în cadrul proiectului ROD Vulnerabil. 85 de deținuți au avut parte de o seară de cinema în aer liber.

Vorbim despre persoane private de libertate custodiate în regim deschis, care muncesc pentru o companie multinațională care le asigură, la Săcălaz, cazare și masă. Spațiul se află sub paza angajaților Penitenciarului Timișoara.

„Suntem la punctul de lucru cu cazare permanentă din Săcălaz. Am înființat acest punct de lucru în baza unui contract încheiat cu un agent economic din Timișoara. Cazarea și toate cheltuielile sunt plătite de agentul economic, noi furnizăm forța de muncă. Ei sunt preluați, duși la muncă, iar la finalul programului se întorc aici. La evenimentul ROD Vulnerabil au participat 85 de deținuți. Dorim să-i scoatem puțin din rutină, să se bucure și de altceva în afară de muncă. De aceea, căutăm să oferim astfel de evenimente.” – Gabriel Tiponuț, inspector principal de poliție penitenciară.

Asociația Documentor, organizator al ROD Festival, a pregătit pentru acest eveniment două filme: scurtmetarjul „Offstage”, regizat de Andrei Huțuleac și filmul documentar „Păr”, realizat de Florin Iepan și Călin Meda. „Păr” vorbește despre „rezistența prin păr” – una dintre cele mai interesante forme de manifestare a opoziției individului față de regimul național comunist din România. Deținuții s-au bucurat de eveniment.

„E un lucru uman și foarte bine primit. Efectiv mă simt om, oricum aici ne apropiem de liberare, intrăm și noi într-o normalitate. Eu mai am două luni, din trei ani și ceva de condamnare. Aici ne simțim într-o oarecare măsură ca acasă, muncim, ne vedem de treabă, atât doar că suntem departe de cei de acasă. Așa că ne bucurăm de astfel de evenimente. Am avut și seară de teatru, am mai avut și film, am fost și la muzeu, e un lucru minunat că a venit și ROD Festival aici.” – a spus unul dintre deținuți.

Scopul Caravanei ROD Vulnerabil este să ducă arta în locuri în care oamenii au acces limitat la cultură, în zone marginalizate. Prin aceste evenimente, deținuții au ocazia să socializeze, să interacţioneze cu lumea de afară, un pas important pentru reintegrarea socială ulterioară.

„Suntem aici cu ROD Vulnerabil să aducem un pic de cultură în locuri în care oamenii nu au acces, nu au libertatea să iasă. Din punct de vedere psihologic, acest eveniment pentru ei înseamnă o ieșire din rutină, acces la alte persoane, iar aici, la Săcălaz, la acest punct al Penitenciarului Timișoara, ei sunt mai liberi, pot să meargă la lucru, în trei schimburi, dar nu au libertatea de a ieși când doresc să vadă un film, o piesă de teatru, să se bucure de viața culturală.” – Alina Ursoi, ROD Festival.

ROD Vulnerabil continuă toată luna august. În 3 august, la Spitalul de Psihiatrie din Jebel se va proiecta filmul „România neîmblânzită”, iar în 8 august, la Penitenciarul Timișoara vor rula „Offstage” și „Păr”.

De asemenea, în 15 august, ROD Vulnerabil ajunge la Centrul de reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din Periam; în 22 august – la Secția exterioară a Penitenciarului Timișoara din cartierul Kuncz, iar în 29 august – la Secția exterioară a Penitenciarului Timișoara din orașul Buziaș. În ultima zi a lunii august, ROD revine la Spitalul de Psihiatrie din Jebel cu proiecția piesei de teatru „Huooo” a celor de la Teatrul Auăleu.

