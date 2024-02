Proiectul de transformare a stadionului de rugby din Timișoara merge înainte

Stadionul de rugby din Timișoara are acum expertiza tehnică și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție finalizate, a anunțat viceprimarul Cosmin Tabără.

Proiectul DALI urmează să fie supus aprobării în Consiliul Local Timișoara.

”Ne lăudăm să avem o echipă de rugby campioană, o echipă care a câștigat Cupa României, iar acum este calificată în finala Cupei României. Dar ce ne facem atunci când trebuie să recunoaștem că băieții se antrenează în condiții groaznice? Acceptate de către federali doar pentru că nivelul infrastructurii în tara este deplorabil, și nu din alte motive. În aceste condiții, eu zic să ne bucurăm de prezența României la Mondiale și să nu o judecăm pentru rezultatele din grupă. Am ales să mă implic și aici, iar în acest scop, în urma cu mai bine de 1 an de zile, am demarat un proiect amplu pentru refacerea bazei”, a anunțat viceprimarul Timișoarei.

Proiectul se adresează sportului de masă și performanței, deopotrivă, spune Tabără,

Proiectul pentru viitoarea bază prevede construcția unei tribune cu o capacitate de 1800 locuri, cu vestiare, camere tehnice, centru de recuperare, spații destinate arbitrilor, parcare pentru autocare, un teren acoperit cu iarbă, nocturnă. Și un teren de antrenament. De asemenea, destinat exclusiv copiilor, va exista un teren de 60×40 , pe gazon sintetic, care primăvara și toamna, va fi acoperit cu balon.

”Sunt convins că și cei mici, și juniorii trebuie să aibă vestiare separate de cele ale seniorilor, astfel că baza va avea și un corp de clădire cu vestiare, grupuri sanitare, centru de recuperare, dar și o sala de fitness unde și părinții vor avea acces. În plus, o cafenea pentru socializare, de unde părinții să își poată urmări copiii la antrenament.

Știu, pentru mulți par toate acestea par povești și parcă îmi vine să înțeleg lipsa de încredere față de asemenea perspective ale rugbyului timișorean. Înțeleg și că, în ultimii 34 de ani, au fost multe promisiuni, dar, de data aceasta, vă asigur că exact așa se va face. La fel cum se va face și cu stadionul “Eroii Timisoarei”- Lego sau baza Mircea cel Bătrân a cărui construcție va începe și ea”, a mai anunțat Tabără.

