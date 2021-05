Proiectul european REDISCOVER, de valorificare a patrimoniului evreiesc, desfășurat inclusiv la Timișoara, ajuns la final

Joi, 27 mai, a avut loc conferința finală a proiectului european REDISCOVER, care și-a propus în ultimii trei ani să valorifice patrimoniul cultural evreiesc din opt orașe din zona Dunării, inclusiv Timișoara. Lider a fost orașul Szeged, iar proiectul a fost parte a INTERREG – Programul Transnațional Dunărea, finanțat în mare parte din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Organizatorii se declară mulțumiți de rezultate și se așteaptă ca roadele acestei inițiative să fie vizibile și mult timp de acum încolo.

La Regensburg, pe 27 și 28 aprilie, a avut loc Conferința finală online a proiectului, unde, cu prezența a 100 de persoane, s-a desfășurat un talk show dinamic despre „pluralitatea iudaismului modern”. Dacă în Germania, la final de aprilie, s-a vorbit în termeni mai generali, la Timișoara, o lună mai târziu, s-au prezentat rezultatele la nivel local În capitala Banatului, cooperarea s-a realizat, în principal, între Comunitatea Evreilor din Timișoara și Grupul Stakeholderilor Locali.

Principalul produs pilot implementat la nivel local este site-ul web Muzeul Virtual al Evreilor din Timișoara „Prim Rabin Dr. Ernest Neumann” (https://museum.jewishtimisoara.ro/). Începând din 1 iunie, acesta se dorește a fi o sursă digitală pentru toate aspectele legate de istoria şi patrimoniul cultural al evreilor din Timişoara, cu diverse secțiuni, despre istoria comunităţii, contribuţia acesteia la dezvoltarea economică şi culturală a oraşului, personalităţi marcante, religie şi obiecte de cult, patrimoniul cultural tangibil şi cel intangibil, materiale video și audio, precum şi informații despre activităţile desfăşurate de Comunitatea Evreilor din Timişoara. Materialele au fost puse la dispoziția Municipiului Timișoara cu titlu gratuit de Georgeta Neumann Herzfeld și de Comunitatea Evreilor din Timișoara. Website-ul va include și materiale video realizate în cadrul proiectului REDISCOVER.

Un alt produs turistic pilot este HerStory – Timișoara evreiască din perspectivă feminină, material pus la dispoziția ghizilor turistici locali. Pe parcursul proiectului au fost implementate diverse activități de promovare a patrimoniului cultural evreiesc local: organizarea unui Walkshop cu partenerii de proiect; inventarierea patrimoniului cultural evreiesc local; elaborarea portofoliului local al produselor turistice potenţiale privind patrimoniul cultural evreiesc; organizarea unui tur pilot al patrimoniului cultural evreiesc pentru ghizii turistici locali, realizarea unui clip de promovare a primului Festival Evreiesc local, Shalom Ierusalim, organizat în 2019; elaborarea unei Strategii comune de vizibilitate la nivel de parteneriat; organizarea a 4 expoziții având ca temă personalitățile evreiești locale, sărbătorile din calendarul ebraic, opera arhitecților evrei Lipot Baumhorn și Henrik Telkes; tipărirea unor broșuri despre patrimoniul evreiesc local; traducerea Cărții de bucate REDISCOVER, etc.

„Pentru comunitatea noastră, acești patru ani au reprezentat o colaborare de excepție. Această echipă timișoreană a avut o implicare directă, sufletească în acest proiect. Scopul a fost de a recunoaște ce a însemnat comunitatea evreilor, personalitățile acesteia care au contribuit la notorietatea orașului. Ce înseamnă cultura, civilizația evreiască și ce a adus acestei zone a țării reprezintă un lucru important. Știm că întotdeauna aici au trăit împreună români sârbi, maghiar, germani și evrei și alte etnii. Asemenea proiecte ne dau șansa să ne cunoaștem mai bine. Mă bucur că membrii comunității noastre s-au implicat în acest proiect”, a declarat Luciana Friedmann, președintele comunității evreilor din România.

„Am avut oportunitatea să intrăm în contact cu comunitatea evreiască din Timișoara, o comunitate mică, dar foarte activă. Am construit o echipă care va continua să lucreze și după acest proiect. Am cunoscut o istorie pe care poate nu am cunoscut-o destul la școală. Am făcut toate astea într-o perioadă relativ scurtă. Sperăm să depășim această pandemie, iar comunitatea evreiască să continue să își promoveze patrimoniul și cultura. Lucrând în ultima perioadă pentru acest proiect, am ajuns la concluzia că perioada de glorie a Timișoara a fost datorată în proporție destul de mare și contribuției acestei comunități”, a spus și Floriana Ștefan, manager de proiect din partea Primăriei Timișoara.

Concret, proiectul Rediscover, început în 2018, se finalizează la sfârșitul acestei luni. În cele patru zile rămase, la Bastion rămân deschise trei expoziții temporare: „Opera arhitectului Henrik Telkes, prin prisma aparatului său de fotografiat (1910-1912)”, „Contribuţii ale evreimii timişorene la bogăţia multiculturală a oraşului – personalităţi de marcă” și„Sărbători și tradiţii evreieşti – patru secole de existenţă evreiască în Timişoara”. Spațiul este pus la dispoziție de Consiliul Județean Timiș, care a fost încă de la început unul dintre cei mai importanți stakeholderi în proiect.

