Proiectul privind construirea unui spital nou, la Lugoj, pe lista cu obiectivele propuse pentru finanțare prin PNRR

Municipalitatea lugojeană a anunțat că a primit confirmarea Ministerului Sănătății – Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind introducerea obiectivului “Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei” – Lugoj pe lista celor 49 de obiective propuse spre finanțare prin PNRR. Dintre acestea, doar 25 de obiective se vor califica în etapa finală și vor obține finanțarea. „Este un pas mic, dar esențial. Faptul că obiectivul nostru a fost inclus pe lista transmisă Comisiei Europene, este rodul muncii de până acum (au fost depuse câteva sute de solicitări). Dacă nu am fi fost pe această lista ar fi însemnat că am ignorat până acum posibilitatea acestei finanțări, ceea ce ar fi fost iresponsabil din partea noastră. O asemenea posibilitate ne obligă să facem în continuare toate eforturile necesare pentru a o obține. Până acum am făcut toate demersurile necesare și iată că nu am greșit. Lugojul, lugojenii și toți locuitorii din zonă au nevoie de acest spital, el nu se construiește pentru primar, consilieri locali sau pentru vreun partid ci pentru a ridica nivelul calității vieții tuturor locuitorilor. Nimic nu se face de pe o zi pe alta, orice investiție serioasă necesită o pregătire temeinică, pași corecți și răbdare. Este nevoie de spitale noi în toată România, suntem conștienți de asta, fapt pentru care știm că suntem supuși unei concurențe foarte mari, în această cursă intrând comunități cu lideri puternici din punct de vedere politic. Noi ne facem treaba bine și așteptăm ca munca noastră să fie utilă lugojenilor. Suntem foarte avansați cu documentațiile tehnice necesare și vom menține acest ritm pentru a îndeplini toate condițiile necesare pentru a depăși și etapa finală a selecției. Nu va fi ușor, însă vă asigurăm că vom face tot ceea ce ține de noi pentru a îndeplini toate condițiile necesare aprobării finale a proiectului”, a anunțat primarul Lugojului, Claudiu Buciu.

