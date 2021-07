Propunere a deputatului Marilen Pirtea: 150 de euro, sub forma unui „Freedom Pass”, pentru tinerii care se vaccinează

Propunere a deputatului Marilen Pirtea: 150 de euro, sub forma unui „Freedom...

Deputatul liberal de Timiș Marilen Pirtea propune ca tinerii între 12 și 25 de ani, care se vaccinează, să fie recompensați. Astfel, s-ar crea condiții ideale pentru începutul următorului an școlar. Această grupă de vârstă are, de altfel, o implicare redusă până în acest moment în procesul de imunizare. Recompensa propusă de Pirtea ar fi, după modelul Greciei, acordarea a 150 de euro, sub forma unui „Freedom Pass”, pentru tinerii care se imunizează. Suma ar urma să poată fi folosită exclusiv pentru materiale educaționale și culturale.

„Participarea tinerilor din România la vaccinarea pentru Covid-19 este încă redusă, procentul tinerilor vaccinați fiind situat încă sub cel al grupelor de vârstă mai mari. Principala explicație pentru această implicare redusă, oferită de tineri, se referă la expunerea mai mică a tinerilor față de riscul de a produce forme grave ale îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. Și totuși, tinerii aflați între 12 și 25 de ani urmează să revină de la începutul viitorului an școlar, din septembrie, în colectivități cu mare densitate, în clasele școlilor și spațiile universităților, când riscurile de a deveni purtători ai virusului Covid-19 vor crește semnificativ.”, semnalează Pirtea.

Propunerea rectorului Universității de Vest din Timișoara vine în contextul unei probabile intrări într-un al patrulea de pandemie din toamnă. Specialiștii sugerează că, în următoarele luni, tulpina indiană Delta, una mai contagioasă și mai periculoasă decât precedentele, se va răspândi pe scară largă, inclusiv în România.

„În acest context, în care aproape toți dascălii și toate cadrele universitare își propun să reia orele cu prezență fizică și speră să fie reluate toate activitățile educaționale față în față, avem o responsabilitate majoră în a motiva tinerii să se vaccineze, alături de profesori și educatori, pentru a reduce la minim riscurile de propagare a virusului periculos și reintrare într-un val de creștere pandemică. Pentru a atrage atenția tuturor tinerilor care încă nu s-au decis să se vaccineze, o foarte bună metodă de motivare este cea în care se acordă tichete valorice, convertibile în servicii și produse educaționale sau culturale, acordate celor care dovedesc că s-au vaccinat până la 1 septembrie 2021”, mai spune Pirtea.

Modelul din Grecia este cel după care se inspiră deputatul. „Se numește inspirat FREEDOM PASS, are valoarea de 150 de Euro și se aplică tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani, un total de aproape 1 milion de tineri potențiali beneficiari”. În România, o eventuală inițiativă asemănătoare, însă destinată și minorilor cu vârstă de peste 12 ani, ar face ca numărul potențialilor beneficiari să fie de 2,5 milioane. Pirtea nu vede de ce ideea nu poate fi pusă în aplicare împreună cu autoritățile locale, consiliile locale și județene.

„O astfel de măsură (…) ar avea un extraordinar impact în rândul populației orașelor mari – și mai ales a centrelor universitare –, dar și în rândul comunităților și localităților mici. În zona rurală, unde oricum procentul celor vaccinați este foarte redus și riscurile de propagare a virusului rămân majore, elevii ar aprecia cu atât mai mult primirea unui tichet valoric (eventual, cu o valoare situată în jurul a 150 de Euro) cu ajutorul căruia ar achiziționa produse sau servicii culturale și educaționale, cărți tipărite sau digitale, abonamente la reviste științifice, abonamente sau bilete de intrare la expoziții, spectacole, muzee și spații cu circuite culturale, ori alte variante echivalente. În acest mod, am reduce riscurile pandemice, dar am promova și accesul tinerilor către mijloacele educaționale și culturale”, își argumentează propunerea deputatul liberal Marilen Pirtea.

Comentarii

comentarii