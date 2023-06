Propunere șoc în plenul consiliului local. Șeful STPT a propus renunțarea la serviciului public de închiriere a bicicletelor

STPT să renunțe la serviciul public de închiriere a bicicletelor că nu aduce profit, este propunerea lansată de directorul STPT, Constantin Cocheci, marți seara, în plenul Consiliului Local Timișoara. El a vorbit permanent despre ”firmă”, văzând activitatea STPT exclusiv ca cea a unei firme private, probabil fără să se gândească la faptul că aceasta prestează un serviciu… public. Tot în această notă, de profit, Cocheci a anunțat că societatea e pe drumul de a mai scăpa de un serviciu … păgubos, anume cel prin care se efectuează transport în oraș, din partea municipalității, pentru persoanele cu dizabilități. De acesta este pe cale să se scape, va fi mutat la o Direcție a Primăriei Timișoara, dispeceratul a luat deja calea noului operator.

„Propunerea mea este că STPT să renunțe la acest serviciu, deoarece venitul este zero. Adică, dumneavoastră, că și unici acționari ai acestei societăți, cred că ați avea tot interesul să vă diminuați pagubele. Printre altele, există două pagube majore care persistă. Una este acest serviciu pe care este normal să îl ofere orice oraș civilizat persoanelor cu dizabilități, doar că acest serviciu nu este plătit de nimeni și costa 130.000 de lei pe lună. Acel serviciu se va muta la o altă instituție, care are în sarcină acest lucru. Deja, partea de dispecerat s-a mutat. La fel este și cu serviciul de biciclete. Atât timp cât firma dumneavoastră are pierderi pe acest serviciu, eu, ca și director general, trebuie să vă aduc la cunoștință și să iau măsurile care se impun. Dumneavoastră ca și acționar sunteți de acord să aveți pierderi?”, a fost analiza de moment prezentată consilierilor locali.

Evident, mare parte dintre aleși au rămas mască la o asemenea propunere, mai ales că nu se discutase deloc despre așa ceva. Discuția, în sine, este deja surprinzătoare, știut fiind faptul că administrația Fritz este unul dintre cei mai mari promotori ai deplasărilor pe bicicletă. Pistele speciale pentru acest mijloc de deplasare au fost permanent în prim planul investițiilor, chiar dacă sondajele sociologice au arătat că aceste piste nu sunt neapărat pe primele locuri ale interesului cetățenilor.

Desigur, propunerea nu a fost deloc gustată de consilierii locali.

„Dacă noi considerăm că este necesar în Timișoara, pentru că avem trafic, avem grad mare de poluare, pentru că vrem să încurajam mersul pe bicicletă, pentru că nu toată lumea își permite o bicicletă, noi vrem să încurajam ca acest serviciu să fie folosit de timișoreni. Provocarea dumneavoastră, ca manager, este să îl mențineți, să îl susțineți, nu să îl desființați. Altfel, unde ajungem? Ajungem ca oamenii care erau învățați să meargă cu bicicleta să se mute în mașină? Să facem din nou trafic în oraș? Aveți niște studii în aceasta zonă, să ni le prezentați și nouă? Care ar fi impactul, câți foloseau bicicletele, câți se vor întoarce la mașină, ce înseamnă emisiile de CO2?”, a răspuns propunerii, Adrian Lulciuc, șeful grupului de consilieri locali PNL.

Momentul a creat chiar și o nouă mică ceartă, președintele de ședință cerându-i lui Lulciuc să oprească discuția pentru că se stă prea mult la plen. Chiar și primarul Dominic Fritz a sărit în apărarea directorului STPT, spunând că ar trebui ca acesta să fie apreciat pentru că a rămas la plen și după două ore și nu a părăsit sala.

