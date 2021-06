Prorectorul UPT, prof. Liviu Marșavina, medaliat de Asociația Italian Group of Fracture Italia

Asociația Italian Group of Fracture (IGF) i-a conferit profesorului Liviu Marșavina, prorector al Universității Politehnica Timișoara și membru corespondent al Academiei Române, medalia „Paolo Lazzarin”, ca o recunoaștere a cercetărilor remarcabile privind caracterizarea materialelor celulare polimerice și aplicarea cu succes a criteriului energiei specifice de deformație la aprecierea ruperii acestor materiale.

Ceremonia de decernare a avut loc în cadrul celei de-a 26-a Conferințe Internaționale de Rupere și Integritatea Structurală organizată de Italian Group of Fracture în perioada 26 – 31 Mai 2021 la Universitatea Politehnico di Torino, Italia.

Dr. Paolo LAZZARIN (1957 – 2014) a fost profesor la Universitatea din Padova, Italia, cu contribuții remarcabile în studiul câmpului de tensiune și deformație din vecinătatea fisurilor și crestăturilor. El a propus criteriul de rupere bazat pe energia specifică de deformație medie cu aplicații la ruperea statică și la oboseală. A fost editor al jurnalului Wiley Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. În memoria sa, Italian Group of Fracture a instituit, în anul 2019, Medalia „Paolo Lazzarin”.

Prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina are contribuții de excepție în domeniile rezistenței şi încercării materialelor, mecanicii ruperii și oboselii materialelor, a analizei numerice şi experimentale a tensiunilor și deformațiilor. Este recunoscut pe plan național și internațional ca expert în determinarea experimentală a parametrilor de Mecanica ruperii, în simularea numerică a propagării fisurilor și în dezvoltarea unor metode moderne de estimare a integrității și durabilității structurilor.

