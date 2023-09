Proteasa susține municipalitatea timișoreană: Proiectele întârziate ale primăriei nu sunt în pericol să piardă finanțarea guvernamentală

Primăria Timișoara tocmai a aflat că vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, tocmai a ajutat-o ca să nu fie în pericol să piardă parte din fondurile alocate prin ordonanță Capitalei Culturale pentru infrastructură pentru acest sector. Oficialul a anunțat că a reușit schimbarea actului normativ, prin prelungirea datei limită până la care se pot cheltui banii respectivi,

Proteasa spune că modificarea ajută primăria și nu CJT, pentru că obiectivele municipalității erau întârziate, nu cele ale județului.

Schimbarea a fost inițiată odată cu numirea un nou ministru liberal la Ministerul Culturii, Raluca Turcan, aceasta vizitând Timișoara. Proteasa a vorbit cu ministrul, după care a mers la București să continue demersul, mai spune acesta.

”Pentru succesul Programului Național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, am lucrat împreună cu echipa Ministerului Culturii la ajustarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019, act normativ care stabilește măsurile financiare pentru implementarea titlului. Am argumentat necesitatea extinderii până la 30 iunie 2024 a termenelor de derulare a investițiilor incluse în Programul Naţional „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023″ încă de acum o lună, în cadrul vizitei doamnei ministru Raluca Turcan în Timișoara. De atunci, am purtat discuții tehnice cu echipa Ministerului, am susținut ședințe de lucru la București și iată că am reușit eliminarea riscurilor legate de întârzierea unor proiecte de investiții derulate în cadrul Programului”, a anunțat Proteasa.

Conform oficialului, măsura nu ar influența prea mult proiectele din curtea administrației județene, ci cele ale Primăriei Timișoara. Dar nu contează, pentru că Proteasa ne spune că susține orice demers care să ofere infrastructură culturală timișorenilor.

”Modificarea OUG-ului ajută, în cea mai mare parte, Primăria Timișoara deoarece Consiliul Județean Timiș nu are probleme majore în implementarea planului de investiții. Cred că timișorenii merită infrastructură culturală pe măsura setei lor de cultură, astfel că, nu am ezitat să sprijin și să solicit acele măsuri care ar putea duce la realizarea unor investiții cheie pentru Timișoara”, este poziția lui Proteasa.

