Protest în fața Primăriei Timișoara pentru ”susținerea sportului timișorean”. S-a alăturat și AUR Timiș

Joi, 18 ianuarie, o parte din sportivii din Timișoara, în frunte cu multiplu campion internațional, Florin Teodorescu, au organizat o acțiune de promovare și apărare a sportului timișorean în fața Primăriei Municipiului Timișoara.

Protestatarii susțin că motivul ieșirii în stradă este faptul că actuala administrație locală a luat mai multe măsuri împotriva sportivilor: distrugerea bazei de canotaj, evacuarea sportivilor din Sala Olimpia, demolarea tuturor bazelor sportive!

Florin Teodorescu, inițiatorul acțiunii, practică sportul de 57 de ani și de 50 de ani numai culturism și promovează cultura sănătății în Timișoara prin intermediul sportului. Este cunoscut la nivel mondial, până în America.

“Eu am fost premiat de frații Walder care l-au lansat și Arnold Schwarzenegger. Am fost în America și pe cele mai mari scene din lume.

Am fost premiat în Las Vegas în Statele Unite, am făcut imagine Timișoarei și României prin intermediul sportului, a culturismului, iar acum administrația locală vrea să mă dea afară. Este o decizie foarte gravă. Am venit în fața Primăriei Timișoara să am o discuție prietenească cu administrația actuală.

Vreau să amintesc că până acuma în toată activitatea mea de sportiv am schimbat patru administrații și nimeni nu m-a dat afară fiindcă am adus numai medalii pentru Timișoara fără să cer nimic în schimb.

De 24 de ani, Timișoara este capitala culturismului din România, tot la sala Olimpia am făcut unica bibliotecă cu privire la mișcarea culturismului. Nu vreau ca administrația locală să distrugă ceea ce s-a clădit cu atât efort în slujba sportului.

În sala Olimpia la sala de culturism, 135 de persoane sportivi fac sport gratuit.

E adevărat că eu nu plătesc chiria de patru ani, pentru că după pandemie n-au mai fost bani. Am explicat administrației și mi-a promis că în fiecare zi vin să îmi facă contract, dar nu au venit. Vom protesta în continuare!”

Parlamentarul AUR, Ciprian Titi Stoica și colegii lui au fost prezenți la protest să îi susțină pe sportivi.

“Suntem aici pentru a susține protestul sportivilor din Timișoara nemulțumiți de măsurile luate de Primăria Timișoara.

Cauza principală a nemulțumirilor este faptul că mai multe baze sportive au fost demolate de către administrația locală.

În plus, am aflat cu stupoare că după 24 de ani de funcționare în același sediu cu succes extraordinar la nivel național și internațional, celebra sală de culturism de la sala Olimpia înființată și coordonată de multiplu campion internațional Florin Teodorescu care a pus Timișoara și culturismul din Timișoara pe harta culturismului Mondial, sală atât de celebră urmează să fie închisă de autoritățile locale și nu au fost oferite alternative.

Sportivii nu au fost chemați la discuții și la negociere.

Ca și timișorean ca și iubitor de sport am venit aici să susțină pe sportivii campionii Timișoarei”, a spus Titi Stoica.

Mihai Negoescu, coordonator AUR Timiș, a adăugat:

“Suntem aici la protest pentru a-i susține pe sportivii campioni ai Timișoarei.

Suntem solidari cu ei pentru a nu fi evacuați din sediile în care se află și unde funcționează de zeci de ani de zile. Sunt baze sportive care se închid una după alta pe care administrația locală le închide una după alta.

În plus renumita sală de culturism de la sala Olimpia care a adus o multitudine de medalii sportive în Timișoara și a făcut astfel ca Timișoara să fie recunoscută la nivel mondial până în America urmează ca și această salată să fie închisă.

Ca și cetățean am venit să îmi exprim dezacordul cu aceste decizii care anihilează mișcarea sportivă din Timișoara”.

În timpul protestului, din partea primăriei, a ieșit să discute cu protestatarii Viceprimarul Ruben Lațcău a ieșit din biroul său și a discutat cu Florin Teodorescu, administratorul firmei care a avut, în ultimii ani, o sală de sport în clădirea Sălii Olimpia. Contractul, însă, ar fi încetat în urmă cu câțiva ani.

„Noi nu suntem avizabili ISU câtă vreme acea sală funcționează ca sală de sport. Nu este o sală de sport, este un hol modificat de dumneavoastră. Dumneavoastră ați funcționat o perioadă cu contract, iar din 2008, nu mai aveți contract, iar din 2008 dumneavoastră ocupați acel spațiu fără să aveți un contract. În acea locație, noi nu mai putem să închiriem legal. Nu mai putem să vă prelungim contractul pentru acea locație. Acea locație nu este o sală, este un hol!”, i-a spus Lațcău lui Teodorescu.

În 2014, campionul de culturism Florin Teodorescu a pierdut licitația organizată de Primăria Timișoara pentru sala de fitness și cafeneaua de la Sala „Olimpia”.

