”Protestatara” Corina Macri a primit un contract de peste 550.000 de lei de la Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara

”Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană”, este o replică celebră din filmul Filantropica. ”Mâna întinsă care nu face scandal nu primește contracte”, este replica făcută celebră de administrația USR din Timișoara.

Acum doi ani, Corina Macri, președintele HORETIM și antreprenor în domeniul ospitalității demonstra în Piața Victoriei din Timișoara împotriva primarului Dominic Fritz. Macri i-a adresat și o virulentă scrisoare deschisă primarului Timișoarei, unde a descris ”tabloul dezastruos al actualei administrației locale”.

„Domnule primar Dominic Fritz, v-am susținut cu toată puterea și forța încrederii într-un viitor curat și autentic. Dezamăgirea este cruntă și ne obligă să ne întrebăm cât de mult am fost păcăliți? (…) Domnule Dominic Fritz, nu USR a câștigat Timișoara, ci timișorenii au ales să riște viitorul lor cu un minuscul necunoscut, căruia i s-au dat mii de credite în alb și astfel au fost sancționate fostele administrații, după mai bine de 30 de ani de debusolare! (…) Din cauza unor oameni tâmpi și rău intenționați, Timișoara este singurul mare oraș din România care nu are un hotel de cinci stele, nu are și nici nu stimulează producția și afacerile locale, favorizând doar multinaționalele care nu plătesc impozite pe venit la bugetul local”, scrie plină de dezamăgire Corina Macri.

Au trecut doi ani și… s-a ajuns la pace. După câteva fărâmituri primite în ultimul an prin proiectul ”Culinaria Balcanica”, Corina Macri a luat și o felie mare din tortul finanțărilor împărțite de Centrul de Proiecte al municipiului Timișoara.

Compania Dragotext SRL, din care Macri deține 70 de procente a ”câștigat” un contract de 550.458,72 lei fără TVA, având ca sursă de finanțare bugetul local, pentru servicii de catering în cadrul Programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, pentru perioada octombrie – decembrie 2023.

„Serviciile de catering sunt destinate invitaților autorității contractante în contextul contribuției Centrului de Proiecte al municipiului Timișoara la implementarea proiectului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, precum și ai partenerilor asociați implicați în proiect, care participă la diverse evenimente organizate de partenerii implicați în proiect, în funcție de obiectivele și activitățile proiectului. Numărul de porții estimate pe eveniment este cuprins între 10 și 1.500. În contactul-cadru sunt prevăzute și mai multe variante de meniu, cum ar fi prânz tip bufet suedez (bufet rece și bufet cald), dry finger food, desert, servire la masă. Totul e clar specificat, bufetul rece, de exemplu, trebuind să includă minimum trei tipuri de brânzeturi, trei tipuri de carne, două tipuri de pește, tartine și trei tipuri de legume. La desert (100 de grame de persoană), s-au solicitat minimum patru feluri și fructe”, se precizează în documentele de atribuire a contractului.

Firma câștigătoare, Dragotext SRL, deține restaurantul Casa del Sole din Timișoara. Asociații companiei sunt (30%) Drăgoi Anastasia, (19%) Macri Corina și (51%) MACO SKY SRL, companie deținută în proporție de 100% de Macri Corina.

Cum legăturile de afaceri sunt trans-partinice, trebuie menționat și faptul că Macri Corina este fosta soție a lui Sorin Iacob Drăgoi, teleormăneanul parașutat la Timișoara la începutul anilor 2000. Fost vameș, fost city manager al Timișoarei, susținut de fostul primar Nicolae Robu, fost președinte al ACS Poli și fost candidat PNL la Primăria Dumbrăvița, unde a pierdut lamentabil, reușind să adune numai 858 de voturi, Drăgoi este implicat în afaceri imobiliare.

Drăgoi Anastasia este fiica aceluiași Sorin Drăgoi.

