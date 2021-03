Protestul Alexandrei – tânăra patroană a singurei omletării deschise la Timișoara: ”Ne-ați carantinat! Ce ați rezolvat?”

Alexandra Lazea – tânăra întreprinzătoare din Timișoara care a revoluționat modul de servire a micului dejun în spațiul public și a deschis prima omletărie, în capitala Banatului, în urmă cu cinci ani – protestează vehement față de gestul autorităților care, în așa-zisa luptă cu COVID-ul, numai au știut să închidă și să deschidă restaurantele și terasele, atât, iar ATI-urile tot fără paturi au rămas, după un an!

”Acum 5 ani pe vremea asta, speriați, dar plini de emoții, am deschis prima omletărie din țară, antreprenoriatul era ceva nou pentru noi, nu știam cu ce se mănâncă, dar știam că cei din jurul nostru mănâncă ouă.

În fiecare zi veneam cu drag la lucru și făceam tot posibilul să ne facem treaba cât mai bine și lumea să revină mulțumită la noi. Am început cu 5 mese, după un an de zile, datorită vouă, ne-am mutat locația într-una mai mare, după încă 1 an ne-am extins și mai mult, după încă 1 an am dat și prima franciză, după care totul s-a oprit… Voi ne-ați pus pe pauză, voi ăștia care nu aveți idee cât este de greu să îți păstrezi clientela.

Ne-ați carantinat! Ce ați rezolvat??? Cazurile cresc! De 1 an de zile aud aceleași tâmpenii, că nu avem paturi la ATI că toate paturile sunt ocupate. Ce măsuri ați luat de când a apărut virusul asta??? Să închideți și să deschideți restaurantele, altceva NIMIC. Ați deschis ceva spital nou, sau ați suplimentat nr de paturi la AȚI???? Ați adus ceva “stricăciuni “prin curtea spitalului pe care se pune praful.

În concluzie nu ați făcut nimic pentru nimeni, eu una nici nu sper că o să faceți ceva, sincer nici nu vreau NIMIC de la voi, doar să ne lăsați să lucrăm.

Ocupați-vă voi de sănătate, de spitale și cum o să puteți să ne ajutați dacă doamne ferește ajunge cineva acolo!!”, este mesajul disperat al Alexandrei Lazea din Timișoara, vineri 19 martie 2021, după un an de pandemie COVID.

Comentarii

comentarii