Provocarea lunii martie la Muzeul Banatului din Timișoara are loc, vineri

Provocarea lunii martie la MNaB – Muzeul Național al Banatului din Timișoara are loc, vineri, 04 martie 2022, începând cu orele 12:00, în mansarda B1 a Bastionului Maria Theresia.

Conferințele Mansardei Tereziene vă provoacă și de această dată să luați parte la una dintre ineditele evenimente ale secției arheologie.

„Conferințele Mansardei Tereziene” vin către publicul timișorean cu 2 specialiști de marcă ai epocii romane de la noi din țară, cercetători consacrați care ne oferă posibilitatea să cunoaștem mai bine importantul sit arheologic: Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa.

Subiectul nu mai are nevoie de introduceri, este vorba de cel mai important sit de epoca romană din România, capitala Daciei romane, loc în care școala clujeana de arheologie coordonată de prof. univ. emerit Ioan Piso efectuează an de an cercetări arheologice sistematice cu rezultate remarcabile.

”Vă invităm așadar, vineri, 04 martie 2022, începând cu orele 12:00, în mansarda B1 a Bastionului Maria Theresia. Un eveniment organizat și coordonat de dr. Călin Timoc”, îndeamnă MNaB.

