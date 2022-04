La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se dezbat modelele de succes. O nouă conferință dedicată profesiilor viitorului: “Learning from The BEST: Success Stories”.

Universitatea de Vest din Timișoara își înțelege rolul de instituție formatoare, pornind de la ideea de adaptare continuă a curriculelor, astfel încât studenții UVT să fie pregătiți pentru toate exigențele pieței muncii pentru care se vor forma ca adevărați profesioniști. Tocmai de aceea, a devenit o normalitate la UVT să îi avem aproape de noi pe cei mai buni specialiști din mediul socioeconomic. Aceștia ne pot ajuta să sincronizăm cunoștințele și abilitățile studenților noștri cu cerințele economiei reale.

Împreună cu partenerul, CTP România, cel mai mare dezvoltator logistic din Romania, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a organizat evenimentul “Learning from The BEST: Success Stories”, în care doamna Ana Dumitrache, country head CTP România, a susținut, în calitate de keynote speaker, o prelegere despre provocările profesiilor viitorului, iar apoi a dialogat cu universitarii și studenții prezenți despre cum se construiesc astăzi modele de succes și carierele consolidate, într-o economie deschisă și globalizată.

Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara: ”Studenții UVT sunt obișnuiți cu provocările bune, perseverează și sunt motivați prin modelele de succes pe care le regăsesc în comunitatea noastră academică, dar și în economia reală, prin exemplele venite din practica de business a partenerilor noștri. Suntem convinși că și acest dialog, pe care îl organizăm alături de CTP România, va inspira și va deschide minți. Vă așteptăm!”

