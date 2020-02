Prut – vineri, la Art Encounters Timișoara

Fundația Art Encounters Timișoara vă invită la evenimentul de lansare a albumului Matei Bejenaru: PRUT, în prezența artistului și a editorului cărții, Alina Șerban, vineri, 21 februarie, de la ora 18:00, la sediul Fundației Art Encounters, în spațiul de la mansardă, strada Take Ionescu nr. 46C.

Intrarea este liberă.

Început în anul 2011, la câțiva ani după admiterea României în Uniunea Europeană, proiectul PRUT reprezintă o arhivă de imagini foto-documentare care în prezent cuprinde aproximativ 1500 de negative.

Procesul de cartografiere a teritoriului din bazinul râului Prut, devenit frontiera naturală a noii construcții politice europene în extremitatea sa estică, a însemnat pentru Matei Bejenaru asumarea unui angajament artistic cu o lume rurală cvasi-invizibilă, una dintre cele mai sărace ale României și ale Europei.



Structurând, în formatul unei publicații de fotografie, materialul vizual acumulat în urma cercetării (în județele Iași, Botoșani și Vaslui), volumul de față reușește să redea, într-o manieră subiectivă, fenomene și manifestări de viață și cultură materială caracteristice comunităților din zona Prutului, surprinzând felul în care acestea au înțeles să-și negocieze poziția sub impulsul noilor mecanisme economice și sociale ale ordinii neoliberale.

Materialul fotografic este organizat în cinci capitole distincte — Teritoriu, Locuire, Economie, Oameni, Cotidian — și este însoțit de cinci texte aparținând istoricilor de artă și curatorilor Katarzyna Ruchel-Stockmans, Anca Verona Mihuleț, Alina Șerban, antropologului Puiu Lățea și teoreticianului Sezgin Boynik.

Matei Bejenaru este artist, fondator al Bienalei Periferic și profesor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Abordarea sa artistică în medii de expresie diverse – fotografie, video, performance, instalație – implică de cele mai multe ori o cercetare amănunțită a subiectelor pe care le abordează, fie că este vorba despre un context istoric, marcat de schimbarea valorilor sociale și a sistemelor de producție, sau despre personalități portretizate în cadrul lucrărilor sale. Expozițiile sale recente includ: Same Histories, Galeria Anca Poterașu, Spinnerei Leipzig (2019); ARCOmadrid, Galeria Anca Poterașu, București (2019); Prut, Muzeul Țăranului Român, București (2018); netWorks, MAGMA, Sf. Gheorghe (2017); Aparență & Esență, Bienala Art Encounters, Timișoara (2015); Showtime, ABC Contemporary, Zurich (2014); Matei Bejenaru: Art into Life / Life into Art, The Artery Gallery North Adams Massachussets (2012, solo).

Alina Șerban este istoric de artă și curator. Din 2011 coordonează platforma editorială P+4 Publications, dedicată artei și arhitecturii românești contemporane. Alături de Ștefania Ferchedău, a fondat la sfârșitul lui 2016 proiectul Institutul Prezentului, o structură artistică interdisciplinară. Alina Șerban a fost curator al unor expoziții organizate la Salonul de Proiecte, București; Uqbar Project Space, Berlin; Kunsthalle Fridericianum, Kassel; Galerie im Taxispalais, Innsbruck; Fotogalleriet, Oslo. A fost curator al Pavilionului României la cea de-a 53-a ediţie a Bienalei de la Veneția (2009), proiect expozițional itinerat în 2010 la The Renaissance Society, Universitatea Chicago. A fost, de asemenea, co-curator al proiectului de cercetare Vederi încântătoare: Urbanism și arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ’60 – ’70.





