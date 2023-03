PS Lucian, alături de alte 100 de persoane, a donat sânge pentru semenii aflați în spitalele din Caraș Severin

La inițiativa Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte, s-a desfășurat în județul Caraș Severin, în Episcopia Caransebeșului, în paralel, în cele două municipii – Reșița și Caransebeș, o campanie de donare de sânge.

Foarte mulți donatori, preoți, tineri, militari, elevi seminariști și mulți oameni de bine, au venit în aceste două zile la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș și la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină din Reșița, pentru a ajuta semenii care au nevoie de sânge.

Aproximativ 100 de persoane au fost validate ca fiind compatibile pentru donare de către echipa medicală condusă de doamna doctor Rodica Neagu. Cu multă dragoste s-a alăturat și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian acestei campanii, mergând la Spitalul Municipal din Caransebeș, pentru a dărui un strop de viață. Periodic Părintele Episcop face acest gest de solidaritate pentru ca bolnavii ce au nevoie de sânge să se poată vindeca.

Acțiuni de donare de sânge în județul Caraș-Severin se organizează cu regularitate, prin parteneriatul dintre Episcopia Caransebeșului și Centrul de Transfuzii Sanguine Reșița.

„Având binecuvântarea și exemplul personal al Preasfințitului Părinte Episcop Lucian și de această dată ne-am alăturat campaniei de donare de sânge organizată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină de la Reșița și am reușit să ne mobilizăm pentru a da o mână de ajutor acestei campanii și a fi alături de cei aflați în suferință, așa cum ne învață cuvântul evanghelic, prin această donare de sânge. Desigur, prin misiunea pe care o avem în acest spital de a fi la căpătâiul celor bolnavi, la căpătâiul celor aflați pe patul de suferință, am adăugat și această faptă, care, mai ales că ne aflăm în perioada Postului Mare, cred că tuturor ne dă oarecum o stare de bucurie și de împlinire că am reușit să facem ceva frumos și potrivit pentru aproapele nostru”, a afirmat părintele Petrică Timiș, inspector eparhial și preot de caritate la Biserica „Sfântul Evanghelist Luca” a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş.

O persoană care vine să doneze trebuie în primul rând să fie odihnită și să consume de dimineață un mic dejun lejer. De asemenea, nu trebuie să aibă anumite boli, cum este diabetul zaharat, hipertensiune în tratament, să nu fie operat în ultima perioadă, să nu aibă cancer, neoplasme, accidente vasculare cerebrale.

Dincolo de faptul că îi ajută pe cei aflați în nevoie, donatorul are mai multe beneficii, primește tichete de masă, o zi liberă de la serviciu sau motivare pentru elevi/studenți și un set de analize gratuite. Pe de altă parte, există și beneficii aduse propriului organism: sângele este împrospătat, crește imunitatea și rezistența organismului, este redus riscul de paralizie, iar probabilitatea unui accident vascular scade cu 30%”. Cei care donează sânge periodic au dreptul să efectueze un examen radiologic şi unul biologic gratuit în fiecare an.

Comentarii

comentarii