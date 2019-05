PSD a decis: nu se votează proiectul de buget al Timişoarei pe anul 2019

Votul de marţi, din şedinţa de plen a Consiliului Local Timişoara, pe aprobarea bugetului oraşului, nu va primi şi aprobarea consilierilor locali ai PSD. Decizia a fost anunţată, cu doar câteva ore înainte de plen, de Dan Idolu, liderul de grup al consilierilor din formaţiunea amintită. Votul nu va fi unul negativ, insistă Idolu, ci va fi unul de abţinere. Oricum decizia nu poate influenţa aprobarea sau nu a proiectului, aceasta pentru că „coaliţia la putere” din CLT are oricum voturile necesare aprobării. Totuşi, decizia se doreşte a fi un semnal de alarmă pentru modul în care are loc conducerea oraşului, mai insistă alesul local al PSD.

„Am decis şi ne vom abţine la vot. Primăria oricum e detaşată, au nevoie de 14 voturi, proiectul oricum trece. Noi doar vrem discernământ din partea aparatului primăriei. Să nu cheltuie banii pentru că e campanie electorală. Primarul Robu nu se sfătuieşte nici măcar cu consilierii lui. Ei nu vorbesc, eu am libertatea să vorbesc. Destul am făcut compromisuri, noi eram întotdeauna catalogaţi ca fiind grupul împotriva Timişoarei, chiar dacă noi am votat toate propunerile făcute”, a declarat Dan Idolu, liderul consilierilor locali ai PSD.

Acesta spune că s-a ajuns într-o situaţie imposibilă, în care administraţia locală funcţionează haotic, că se cheltuie 20 de milioane de lei aiurea, pe studii de fezabilitate supraevaluate şi care nu sunt aplicabile în practică. De asemenea, spune Idolu, el ar fi aflat doar la finalul săptămânii de buget, că acesta nu a fost dezbătut în comisiile primăriei, iar dezbaterea publică organizată pe tema bugetului ar fi fost doar una formală, „la care au participat patru – cinci ascultători”.

Desigur, Nicolae Robu nu e de acord cu astfel de afirmaţii şi insistă că PSD doreşte doar să facă circ şi că doar din toamna anului precedent a început să voteze diferit în CL.

„Ei vor numai circ, cred că aşa vor câştiga voturi. Până acum au adus propuneri de modificare. Aţi văzut că de astă toamnă grupul de consilieri PSD se comportă diferit faţă de anii anteriori. Au mai fost şi alte momente, când a trebuit să spun Timişoarei: uite grupul antitimşioara s-a pus în mişcare. Altă dată s-au comportat aşa cum trebuie să se comporte un consilier local. Le-am multumit. Acum nu am înţeles de ce se adoptă o astfel de atitudine. În fine, treaba lor, nu învaţă, electoral nouă ne convine atitudinea asta a lor. Mulţi simpatizanţi ai PSD apreciază acest mod constructiv în care eu acţionez în administraţie”, a subliniat primarul Nicolae Robu.

