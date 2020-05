PSD pregătește lovitura letală

Fără a pretinde că sunt cititor în stele, am toate elementele necesare pentru a afirma că PSD se pregătește pentru a-i aplica PNL-ului o lovitură letală. Și asta se va întâmpla înainte de alegeri. Guvernul urmează să fie demis printr-o moțiune. Planul PSD este să cadă în final la înțelegere cu Klaus Iohannis, pentru desemnarea unui nou premier și a unui Guvern în care social-democrații să aibă un cuvânt greu de spus. Și oricât ar părea de straniu, resortul acestor evenimente politice îl constituie Uniunea Europeană. Concret, propunerea Comisiei Europene ca 33 de miliarde de euro să-i revină României. Ca parte a fondului de relansare.

33 de miliarde de euro înseamnă bani mulți. O șansă la care România nici măcar nu a sperat în trecut. Bugetul propus de Comisia Europeană și care urmează să fie aprobat în Parlamentul European se ridică la o sumă de 750 de miliarde de euro, care reprezintă un fond de relansare. România va primi 20 de miliarde, sub forma unor împrumuturi nerambursabile și 13 miliarde sub forma unor credite cu dobândă scăzută. Evident, cu condiția ca Parlamentul să aprobe. Și, de asemenea, cu condiția ca autoritățile de la București să fie capabile să propună proiecte de infrastructură feroviară, rutieră, navală și aero precum și proiecte legate de dezvoltarea rețelelelor de sănătate, de digitalizare, de dezvoltare științifică și așa mai departe. Aceste sume, aparent uriașe, nu vor putea fi accesate în absența unor proiecte fezabile. Acesta este un detaliu extrem de important în demonstrația pe care urmează să o fac.

Efortul de relansare al statelor Uniunii Europene după pandemie și după bocajele economice generate de aceasta este estimat la 2.400 de miliarde de euro. O sumă și ea a aparent fabuloasă. Dar care, atenție, nu poate lua în calcul efectele unei prăbușiri a economiei americane, prăbușire care se poate propaga ca un tsunami, în primul rând în Europa. Mai adaug la acest capitol al calculelor făcute de către Comsiai Europeană un buget multianual de 1100 de miliarde de euro.

Deci să revenim asupra perspectivelor României. Observ cum președintele Klaus Iohannis și primul-ministru Ludovic Orban se autofelicită pentru performanța ca România să acceseze în perspectivă 33 de miliarde de euro. Să vedem pentru început în ce constă perfomanța. Există 27 de state ale Uniunii Europene. Dacă împărțim la 27 bugetul total propus de UE, de 750 de miliarde de euro, României i-ar reveni 27,7 miliarde. Și totuși poate obține 33 de miliarde. Strict aritmetic, este o preformanță. În realitate, reprezintă un eșec. România obține mult mai puțin decât ar fi în drept să primească. România nu este un stat egal cu celalte state UE. Este al optulea stat ca mărime și ca populație. Dacă sumele ar fi stabilite în baza acestui criteriu, atunci România ar trebui să primească o sumă substanțal mai mare decât cea de 33 de miliarde de euro. În plus, criteriile în baza cărora funcționează Uniunea Europeană sunt solidaritatea și convergența. Ele funcționează pe principiul vaselor comunicante. Treptat, statele mai slabe trebuie să primească mai mult pentru a se dezvolta mai repede și a atinge la un moment dat nivelul celoralte state puternice din Europa. Prin urmare, cei 33 de miliarde de euro promiși și care vor putea fi accesați doar în anumite condiții nu reprezintă o performanță a tandemului Iohannis-Orban, ci o contraperformanță. La fel se întâmplă și în ceea ce privește totalitatea fondului intitulat „Viitoarea generație UE”, care înseamnă 1.850 de miliarde de euro. Din acești bani, strict matematic, dacă îi împărțim la numărul statelor UE, România ar trebui să primească aproape 70 de miliarde de euro. Dar dacă nu reducem totul la aritmetică, ci introducem din nou în ecuație mărimea statului român, atunci suma totală ar trebui să fie mult mai mare. În jur de 100 de miliarde de euro.

Iar acum să revenim la mecanismul care determină PSD ca, forțându-i mâna lui Marcel Ciolacu, să dea jos printr-o moțiune de cenzură Guvernul Orban. Oricât ar fi fost de bulversat în urma loviturilor pe care și le-a autoadministrat, dărâmându-și rând pe rând premierii, la care s-a adăugat lovitura de grație aplicată de DNA și de sistemul judecătoresc prin condamnarea la închisoare a lui Liviu Dragnea, decapitarea partidului și aducerea la conducere, printr-un proces relativ sumar. a unui personaj șantajabil și manipulabil, captiv al sistemului, în persoana lui Marcel Ciolacu, PSD continuă totuși să fie nu numai cel mai mare partid din România, cu cel mai important bazin electoral, ci și partidul cel mai pragmatic. PSD este în creștere, în timp ce PNL e în cădere liberă. PSD se pregătește să câștige viitoarele alegeri, în timp ce PNL se pregătește să le piardă. Acum, aproape pe neașteptate, a apărut o oportunitate care poate grăbi procesul revenirii la putere și, de asemenea, o șansă uriașă ca PSD să devină beneficiarul relansării României. Oportunitatea este generată de intenția PNL de a încălca legile votate de Parlament și promulgate de președinte privind creșterea alocației pentru copii, începând de la 1 iunie, și creșterea cu 40% a punctului de pensie începând din septembrie. La care se adaugă desigur faptul că Guvernul PNL a încălcat legea, neindexând pensiile începând de la 1 ianuarie. Este un uriaș cadou electoral făcut înainte de alegeri, iar PSD, prin semnalele pe care le transmite la vedere către opinia publică și discret către diverși vectori de imagine, se arată decis să profite de îndată. Iar maximum de profit este dat de o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, exact pe aceste teme.

Peste câteva zile, așa cum a promis, Ludovic Orban va trebui să anunțe decizia finală, după ce luni de zile i-a ținut pe jar atât pe părinți, cât și pe beneficiariii de pensii. Și va anunța amputările. Din punct de vedere politic, este cel mai bun moment și cel mai bun motiv pentru o moțiune de cenzură. Ea va fi extrem de populară. Pentru cinci milioane de pensionari. Dar și pentru milioane de părinți ai unor familii nevoiașe, care și-au legat speranța de dublarea alocației pentru copii. PSD ar dărâma Guvernul Orban pe un uriaș val de simpatie. De simpatie pentru el, pentru acest partid și, în același timp, de antipatie față de PNL.

Și am să explic de ce. În repetate rânduri, ministrul Finanțelor a insistat asupra unor performanțe înregistrate de Guvern, în sensul că Executivul ar fi reușit să colecteze mai multe taxe și impozite decât în perioada corespunzătare a anului precedent. De asemenea, tot în mod repetat, Florin Cîțu s-a lăudat că rezultatele în plan financiar sunt mai bune decât spera și că acest lucru se va vedea acum, când va fi încheiat bilanțul pe primele șase luni ale anului. Iar bomboana pe colivă a pus-o tot Florin Cîțu, insistând asupra faptului că a reușit să se împrumute de pe piața bancară cu sume uriașe, de miliarde de euro, la dobânzi foarte mici și chiar la dobânzi negative. Adică am luat 100 de lei și dăm înapoi 90. La rândul său, Ludovic Orban se laudă acum cu zecile de miliarde de euro care urmează să ne vină de la Uniunea Europeană în urma unor așa zise negocieri ferme făcute de președintele Klaus Iohannis și de el însuși. Mai mult, atât ministrul Finanțelor cât și premierul au repetat de multe ori că banii pentru creșterea alocațiilor pentru copii și a punctului de pensie sunt prevăzuți în bugetul de stat, care are putere de lege. Prin urmare, este extrem de greu de justificat de ce nu s-ar da alocațiile și de ce nu s-ar mări pensiile. Efectele pandemiei nu ar mai putea fi invocate nici ele, de vreme ce le acoperă Comisia Europeană, cu aprobarea Parlamentului European.

Practic, PNL este cu garda jos. Și poate fi făcut groggy de către PSD. Nimeni nu poate invoca că nu există cele două miliarde de euro necesare de pildă măririi pensiilor, atâta timp cât, ca să dau un singur exemplu, în luna decembrie, Guvernul a decis să plătească în avans, tot în aceeași valoare, echipamemte militare pe care nici până astăzi România nu le-a primit. Un caz din câte știu eu fără precedent în istorie. Pentru PSD este momentul ideal să lovească în plin. Dar acesta este doar începutul demonstrației.

Pandemia coboară din fericire destul de repede de pe faimosul „platou”. Și simultan se diminuează și efectele negative ale crizei sanitare. Scad costurile în acest domeniu. Iar economia se poate relansa, cel puțin până când vine un tsunami din direcția Statelor Unite. Banii care ar putea fi accesați de la Uniunea Europeană reprezintă pentru România o mare șansă. Chiar dacă sunt mai puțini decât ar fi firesc. Iar pentru Guvernul care gestionează aceste fonduri, o teribilă oportunitate pentru a crește exponențial popularitatea partidului care guvernează. Dacă mâine PSD revine la Palatul Victoria, fie și ca un component al unui Guvern de uniune națională, el va deveni în mentalul colectiv partidul care asigură creșterea, după ce PNL se identifică, tot în mentalul colectiv, cu partidul asociat cu descreșterea.

În argoul politicienilor și în jargonul presei, se poate spune că PSD a simțit mirosul cașcavalului. Și se pregătește să înșface acest cașcaval. Și apoi să-l împartă așa cum crede de cuviință. Partidele politice sunt animale de pradă. În România, cel mai puternic animal de pradă este PSD. El nu va ezita să ia cu asalt cașcavalul. Dar, pentru a ajuge la cașcaval, trebuie în prealabil să ajungă la Palatul Victoria.

